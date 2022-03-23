إحالة أوراق متهم بقتل والدته وإلقاء جثتها في مصرف بالبحيرة إلى المفتي

أصدرت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثامنة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود، قرارها بإحالة عامل لمفتي الديار المصرية، وذلك بسبب قيامه بقتل والدته وإلقائها داخل «شوال» بمصرف مائي.

وفصل المتهم رأس أمه عن جسدها وألقاها داخل المصرف بدون ملابس، وذلك بسبب خلافات بينه وبين المجني عليها بسبب الميراث، ورغبته فى قيامها بنقل ملكية الأرض الزراعية الخاصة بها لحيازته.

جثة عارية

وترجع أحداث الواقعة لعثور أهالي قرية الطويلة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، على جثة مجهولة لمسنة في العقد التاسع، داخل «شوال» بمصرف.

وكشفت التحريات أن الجثة لسيدة متغيبة عن المنزل منذ شهر، وبالفحص تبين أنها بدون رأس وبدون ملابس وعارية الجسد والجثة فى حالة تحلل رِمِّي.

وانتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين أن الجثة لسيدة مسنة تدعى «أنيسة. م. خ»، 87 سنة، أرملة، وتقيم في قرية الخرسة، التابعة لقرية سنهور بمركز دمنهور طرف نجلها.

وتبين أن المجني عليها محرَّر لها محضر تغيب رقم 10533 إداري مركز دمنهور منذ شهر تقريبًا، حيث خرجت من المنزل ولم تعد حتى تم العثور على جثتها صباح الثلاثاء الموافق 19 أكتوبر 2021.

خلافات بسبب الميراث

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من القبض على المتهم «نجلها»، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأشار إلى أنه قام بفصل الرأس عن الجسد حتى لا يستطيع أحد التعرف عليها.

وأشار المتهم إلى وجود خلافات بينه وبين والدته بسبب الميراث، ورغبته فى قيامها بنقل ملكية الأرض الزراعية الخاصة بها (فدان) والمنزل له، إلا أنها رفضت معللة ذلك بأنه حق شقيقاته السبع المتزوجات.

وتابع أنه في يوم الواقعة وقعت مشادة كلامية بينه وبين والدته، ارتطمت على أثرها رأسها بالحائط ما تسبب في وفاتها، مشيرا إلى أنه وضعها داخل جوال بلاستيكي، ونقلها على «عربة كارو» لأرضه الزراعية وقام بالاستيلاء على قرطها الذهبي.

وتابع أنه قام بقطع رأسها مستخدمًا فى ذلك أداة حادة «منجل»، وتجريدها من ملابسها، وقام بربط الجوال وإلقائه بالمصرف مكان العثور على الجثة.

صدر الحكم برئاسة المستشار عطية مطر رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عادل الشاذلي وشريف إمام الحيلة، وسكرتارية خميس قمر، وحددت المحكمة جلسة 21 من شهر مايو المقبل للنطق بالحكم.