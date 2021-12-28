السجن 15 عاما لشاب قتل والده انتقاما منه لتطليق والدته بالفيوم

قررت محكمة جنايات الفيوم برئاسة المستشار أسامة عبد المنعم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عبد الحكيم عبد الحفيظ، وأحمد معوض، وأمانة سر عصام سيد، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، اليوم الثلاثاء، معاقبة محمد مصطفى عبد الناصر فرج الله، 19 عاما، بالحبس 15 عاما لقيامه بقتل والده في 10 يونيو المُنقضي، بعدما هشّم رأسه بآلة حادة انتقاماً منه لرفضه إعطاءه المال، وتطليق والدته لارتباطه عاطفياً بإمرأة أخرى ورغبته في الزواج منها والتي اشترطت عليه تطليق زوجته أم أبنائه، فاستجاب لطلبها ناسياً وقوفها إلى جانبه ودعمه قبل أن يصبح ثرياً.

العثور على جثة مجهولة الهوية

تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر يونيو المنصرم، حينما ذهب «محمود مصطفى»، تاجر ملابس، إلى منزل شريكه «مصطفى عبد الناصر فرج الله»، 46 عاما، بمنطقة منشأة البكري بالحواتم في نطاق قسم شرطة ثان الفيوم، بعد الاتصال به كثيراً دون رد وشعوره بالقلق عليه، فاتجه إلى شقته التي استأجرها قبل 4 أيام والتي يستخدموها لتخزين الملابس التي يقومون بتوزيعها على المحال والباعة، ليتفاجئ بباب الشقة مفتوحاً ووجود صديقه جثة هامدة غارقاً في دمائه.

كشف غموض الحادث وضبط الجاني

وخلال 24 ساعة، تمكنت مباحث الفيوم من حل لغز الواقعة، حيث تبينّ أنّ وراء ارتكاب الواقعة ابنه ذو الـ 19 عاماً ويدعى «محمد»، والذي قتله انتقاماً لوالدته، لرفضه إعطائه المال، وتطليق والدته لارتباطه عاطفياً بامرأة أخرى.

تمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية

وتم ضبط الجاني، والذي اعترف بارتكابه الواقعة، وقام بتمثيل الجريمة وسط حراسة أمنية مشددة، موضحاً أنه شعر بالغيظ من والده بسبب قيام والده بتطليق والدته لارتباطه بأخرى عاطفياً وطلبه الزواج منها، فاشترطت عليه تطليق زوجته الأولى وأم أبنائه واستجاب لها، بالإضافة إلى رفضه إعطائه الأموال بحجة حاجته إليها لزواجه، فشعر بالضيق منه وقرر الانتقام منه وإنهاء حياته.

ضربه بحجر على رأسه

وقال المتهم أمام المباحث، إنّه أحضر حجراً وانتظر والده حتى ينام، ثم انهال على رأسه ضرباً بالحجر حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم أخذ الأموال التي كانت بحوزته وفر هارباً، مُعتقداً أنه لن يتم ضبطه، وسيعتقدون أنه قُتل بدافع السرقة.