نائب وزير التعليم: إجراء الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني يونيو المقبل

أعلن الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، أنه لأول مرة سيتم عقد الامتحانات العملية لطلاب التعليم الفني، بالتنسيق مع خبراء وزارة الصناعة خلال شهر يونيو المقبل.

وقال نائب وزير التربية والتعليم أن التعليم الفني أصبح مناظرا للتعليم العام فى الفرص التعليمية للطلاب، موضحا أن هناك تقدم كبير فى تطوير منظومة التعليم الفني في مصر

وشدد نائب وزير التربية والتعليم على أن مدارس التعليم الفني سيتم اعتمادها من الهيئة المستقلة الجديدة المختصة بضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقني والفني والتدريب المهني ، مشيراً إلى أن هذه الهيئة على وشك صدور القانون المنظم لها من الرئاسة

وأشار نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أنه سيتم تأسيس مجالس المهارات القطاعية وتضم مجالات مختلفة، منها تصنيع الادوات المنزلية والكهربائية وغيرها، وأيضا مراكز التميز القطاعية لإنشاء 3 مراكز خلال السنوات المقبلة فى مجال الطاقة الشمسية وهذا تطور كبير فى مجال التعليم الفنى، مشيرا إلى أنه بحلول 2030 سيكون هناك 27 مركز تميز قطاعى، بالتنسيق مع الجانب الألمانى، لافتا إلى أن هناك دول ترغب فى المشاركة فى تطوير التعليم الفنى.

وأوضح نائب وزير التربية والتعليم ، إلى أن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصلت حاليا إلى 38 مدرسة ولدينا خطة للوصول إلى 100 مدرسة بحلول 2030، وهناك تحفيز من الشركاء لمضاعفة إعداد هذه المدارس، قائلا: مدارس التكنولوجيا التطبيقية لا يدفع فيها الطالب أكثر من 500 جنيه وهى مجانية للطالب بل يحصل الطالب على حافز مادى شهرى من الشريك الصناعى، مشيرا إلى أن هناك شراكات مع عدد كبير وتحسين الخدمة لا يكون على حساب ولى الأمر، مضيفا قد يكون فى المستقبل يتم النظر فى المصروفات ولكن حاليا مدارس التكنولوجيا التطبيقية بدون فلوس.

و افتتح ، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني ، تحت شعار "ارسم مستقبلك"

يأتي ذلك في إطار رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة الشاملة لإصلاح وتطوير التعليم الفني وفتح آفاق جديدة لسوق العمل المحلية والدولية، والاستثمار في المنتج البشري.