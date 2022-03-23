انطلاق فعاليات ملتقى التعليم الفني بحضور ممثلي وزارات التعليم العالي

قال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس المعرض والملتقي الدولي للتعليم الفني التكنولوجي والتعليم الفني المزدوج والتدريب المهني، إنّ التعليم الفني من الأسس الهامة وأحد المقومات الرئيسية للصناعة بصفة عامة، لافتا إلى أن تنظيم معرض «ايديوتك 2022»، يأتي لأهمية التعليم الفني ودوره في تطوير الدول، مشيرا إلى أن التعليم الفني شهد تطورا غير عاديا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن المواطنين كافة يهتمون بالتعليم الفني ومتابعة مجالاته بالإضافة إلى سعيهم للارتقاء بمستويات أبنائهم في التعليم الفني.

تفاصيل المؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني

وأضاف «شمس الدين»، خلال كلمته بالمؤتمر الدولي الأول للتعليم الفني والتكنولوجي والتدريب المهني «إديوتك إيجيبت 2022»، تحت شعار «ارسم مستقبلك»، بمشاركة وحضور عدد من القيادات بوزارات التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط، أن معرض ايدوتك للتعليم الفني يناقش العديد من الموضوعات الهامة المتعلقة بالأنشطة والمجالات المرتبطة بالتعليم الفني، بجانب مناقشة التخصصات العلمية التي يحتاجها منوها الي أن المؤتمر سيسهم في تقديم عدد من التوصيات الي تسهم في الارتقاء بالمنصورة التعليمية .

وأشار إلى أن جلسات المؤتمر والملتقى ستركز على العديد من القضايا الهامة للخروج بتوصيات داعمة وذلك لتحقيق تطلعات الدولة المصرية والقيادة السياسية نحو منظومة تعليم فنى وتكنولوجي، مع مواكبة خطط التنمية، وكذلك احتياجات سوق العمل، مضيفا أنه مع تغير الأدوات و التقنيات وطبيعة الاقتصاد، يتغير سوق العمل، ما يتطلب مهارات جديدة.

وتابع أن جلسات المنتدى تشهد حضور الشخصيات العامة والدولية من بينهم بسكيلينو مير، خبير تنمية الموارد البشرية بمؤسسة التدريب الأوروبية (ETF)، و أندرياس أندريان منسق مجموعة التعليم الفني وسوق العمل بالوكالة الألمانية للتعاون الفني GIZ مصر، يشارك في جلسات المؤتمر والملتقي لفيف كبير من خبراء المال والأعمال والصناعة والتعليم الفني من مؤسسات مصر المختلفة.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الوزارة تتبنى استراتيجية ضخمة وكبيرة لتطوير التعليم الفني، موضحا أنه تم إطلاقها عام 2018، بجانب إنشاء هيئة مستقلة لضمان الجودة والاعتماد للتعليم التقني والفني والتدريب المهني، لافتا إلى ‎تطوير 70 % من إجمالي مناهج التعليم الفني لمختلف الفرق الدراسية و استحداث مناهج و برامج جديدة، وإنشاء العديد من المدارس التكنولوجية.