«حياة كريمة» تطلق مبادرة «التعليم حياة» بالقليوبية: تجهيز المدارس بأجهزة حديثة «صور»

انطلقت اليوم فعاليات مبادرة «التعليم حياة» بمحافظة القليوبية، بمدرستي الأحراز الابتدائية، والأحراز الإعدادية، حيث بدأ أعضاء ومتطوعي مؤسسة حياة كريمة بالتعريف بالمبادرة وأهدافها.

واستكمل فريق مؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع شرح التعلم الرقمي الآمن، وكذلك تدريب الطلاب والمعلمين، وأهالي القرى على منصة تعليمي الرقمية، وذلك داخل المعامل التي تم تجهيزها مسبقًا بأجهزة كمبيوتر وخدمة انترنت، وخارج المدارس بسيارة فودافون التي تجوب القرية لتقدم الخدمة التوعوية.

كان ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، و ندى خضر، مدير قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة حياة كريمة، ومن المنتظر أن تستكمل مبادرة التعليم حياة فعالياتها بمحافظة القليوبية لمدة عشر أيام عمل بواقع مدرستين يوميًا.