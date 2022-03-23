مدير مؤسسة إمباكت الدولية بلندن: استراتيجية مصر واضحة في تطوير التعليم

قال الدكتور يوسف عمر، المدير الأكاديمي لمؤسسة إمباكت الدولية بلندن، إن استراتيجية مصر واضحة في عملية تطوير التعليم، خاصة في استعاناتها بالخبراء الدوليين لنقل تجربة الدول المتقدمة في تطوير المناهج وتغيير طرق التقييم للطلاب ووضع إرشادات للمعلمين وآليات التعامل مع المناهج الجديدة في العصر الرقمي.

تطوير المناهج المصرية يتسم بالتدريج والعصرية

وأضاف عمر خلال لقائه ببرنامج جروب الماميز المذاع على قناة مدرستنا التعليمية، أن تطوير المناهج المصرية يتسم بالتدريج والعصرية ومواكبة لأحدث نظم التطوير في العالم وبناء إنسان مصري قادر على مواكبة القرن الحادي والعشرين من خلال تطوير مهارات البحث والوصول لمصادر المعرفة وليس تلقي المعلومة من خلال نصوص بعينها مما يعزز مهارات عدة لدى الطلاب التعلم من أجل الحياة.

أشار الدكتور يوسف عمر المدير الاكاديمي لمؤسسة إمباكت الدولية بلندن، إلى أن المنظومة التعليمية الجديدة وصلت لتنمية القدرة على الإبداع والتعامل باحترافية مع التكنولوجيا لدى الطلاب، وحتى تنمية عوامل الذكاء والقدرة على الابتكار في التعلم والبحث.

فيما تبث قناة مدرستنا 2، اليوم الأربعاء، الجزء الثاني من لقاء عدد من الخبراء الدوليين للحديث عن تطوير المنظومة التعليمية خلال السنوات الأخيرة، ويذاع الجزء الثاني من لقاء الخبراء الدوليين في برنامج جروب الماميز في تمام الساعة 8 مساء، عبر تردد 10777 أفقي.

وخصص برنامج جروب الماميز بقناة مدرستنا 2 حلقتين عن تطوير المنظومة التعليمية في السنوات الأخيرة والأساليب الجديدة المتبعة في طرق تقييم الطلاب وتطوير المناهج مما حظي بإشادات دولية وقفزة في مؤشر المعرفة العالمي.