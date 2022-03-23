«التعليم» تكشف حقيقة تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي فى رمضان 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ العام الدراسي الحالي يسير بصورة منتظمة بجميع المدارس دون حدوث أي معوقات، مؤكّدة عدم رفع الغياب من المدارس طوال شهر رمضان 2022، وأنَّه سيتمّ تسجيل الغياب والحضور بشكل يومي.

وأشارت وزارة التعليم إلى أن جميع المدارس بالمحافظات يتم تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب.

«التعليم»: الحضور بالمدارس إلزامي في رمضان 2022

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة تقليل ساعات اليوم الدراسي، قائلًا إنَّه لا يوجد أي قرار بتعطيل الدراسة في رمضان 2022، وأنّه سيتمّ تسجيل الغياب والحضور بصفة دورية طوال الشهر الكريم، لافتا إلى أنَّه لن يتمّ رفع الغياب.

وأكّد المصدر لـ«الوطن» أنَّ الحضور إلزامي لجموع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية طوال شهر رمضان، موضحًا أنَّ جميع المدارس يتمّ تعقيمها وتطهيرها بشكل دوري لمواجهة فيروس كورونا للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والمعلمين.

التعليم: رفع الغياب في رمضان 2022 مستحيل

وتابع المصدر أنَّ رفع الغياب في رمضان 2022 في المدارس مستحيل، مضيفًا أنَّه «لن يتمّ تخفيض عدد ساعات اليوم الدراسي، وأن المدارس التي تعمل بنظام الفترتين سيكون خروج الطلاب قبل آذانَ المغرب بنحو ساعة ونصف تقريبًا، فلا يوجد داع لتخفيض ساعات الدراسي».

ومن جهته، أكّد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لـ«الوطن»، أنَّه لن يتمّ رفع الغياب من المدارس طوال شهر رمضان المقبل، إذ سيتمّ حساب أيام الغياب الفعلية، مشيرًا إلى أنَّ من يتجاوز نسب الغياب في المدارس المقررة قانونًا سواء 15 يومًا متصلة أو 30 يومًا متقطعة، سوف يتخذ حياله كل الإجراءات القانونية معه.

وتشمل تلك الإجراءات القانونية، وفقًا لوزير التعليم توجيه إنذار للتلميذ، وفي حالة عدم الاستجابة يفصل من المدرسة، مع السماح له بإعادة القيد بعد تقديم ما يفيد بأنه تغيب بسبب عذر قانوني، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة خلال أيام، وأن الأسئلة ستعتمد على الفهم وليس الحفظ.