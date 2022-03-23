إحالة 48 من العاملين في مدرسة بالشرقية للتحقيق بسبب «التزويغ»

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إحالة 48 من العاملين بمدرسة مجمع الشهداء للتعليم الأساسي (المرحلة الإعدادية)، والتابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، إلى التحقيق لعدم التزامهم بالحضور بمقر عملهم بالفترة المسائية، وغير محرر لهم خطوط سير أو مأموريات بما يُفيد الغياب بسجلات الحضور والانصراف.

غياب عدد من العاملين بمدرسة مجمع الشهداء

وتقدم عبده سالم مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام في الشرقية بتقرير للعرض على المحافظ، يتضمن نتيجة مرور اللجان المُشكلة من إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام على عدد من المنشآت التعليمية بإدارتي شرق وغرب الزقازيق التعليمية، لمتابعة انتظام العاملين بالمدراس والتأكد من التزامهم بمواعيد العمل المحددة، حيث تبين عدم تواجد عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدرسة مجمع الشهداء للتعليم الأساسي.

إحالة غير الملتزمين إلى التحقيق

كما تبين عدم قيام مسؤولي سجلات الحضور والانصراف بمهام عملهم على الوجه الأكمل، ليقرر المحافظ إحالة غير الملتزمين إلى التحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بمديرية التربية والتعليم في المخالفات الواردة بالتقرير، وتوقيع الجزاء المناسب على ضوء مراجعة السجلات بالمدرسة المختصة بأعمال الحضور والانصراف، واتخاذ ما يلزم قانوناً وذلك لإعادة الإنضباط للعملية التعليمية.

وأكد المحافظ على وكيل وزارة التربية والتعليم تفعيل دور لجان المتابعة والمرور المفاجئ على المنشآت التعليمية بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على العاملين بها، ومتابعة نسب حضور التلاميذ وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.