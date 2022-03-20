غلق منفد بـ«أهلا رمضان» لعدم الالتزام بالتسعيرة الاسترشادية في الشرقية

أصدر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قرارا بغلق أحد المنافذ بمعرض أهلاً رمضان، المُقام بميدان عرابي في مدينة الزقازيق نتيجة تلاعبه بالأسعار الاسترشادية للسلع والمواد الغذائية، مشدداً على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

تغيير السعر الاسترشادي لبعض السلع والمواد الغذائية

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بأجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع، والتأكد من جودتها، وانخفاض أسعارها عن السوق، وتلاحظ للمحافظ قيام صاحب المنفذ بتغيير السعر الاسترشادي لبعض السلع والمواد الغذائية؛ ليصدر المحافظ تعليماته بغلق المنفذ وإيفاد لجنة من مديرية الشئون الصحية لفحص المنتجات المعروضة، والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين

كما كلف المحافظ رئاسة حي أول الزقازيق، بالتحفظ على السلع الموجودة في المنفذ وبيعها بالأسعار الاسترشادية التي حددها المحافظ للتيسير على المواطنين ومحدودي الدخل.

وأكد محافظ الشرقية، أنه في حالة عدم الالتزام بالأسعار الاسترشادية المحددة، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، ومغادرة المعرض فورا، واستبدالهم بتجار آخرين، قائلاً إن الهدف من إقامة المعارض تخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين وخاصة محدودي الدخل.

تكثيف الحملات الرقابية على المعارض

ولإحكام الرقابة والسيطرة على معارض أهلاً رمضان، وجّه محافظ الشرقية بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المعارض وتشكيل فرق عمل من إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء لمتابعة المعارض بصفه يومية، والتأكد من التزام الشركات وكبار التجار بتقديم منتجاتهم بالأسعار المحددة.