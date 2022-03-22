وزير القوى العاملة ومحافظ الشرقية يسلمان 144 عقد عمل لذوي الهمم

واصل محمد سعفان وزير القوى العاملة جولاته الميدانية للمحافظات، إذ يزور، اليوم الثلاثاء، محافظة الشرقية في إطار مبادرة «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة للشباب ولمتحدي الإعاقة، والفئات المجتمعية الأكثر احتياجا ودمجهم في المجتمع والاستفادة من قدراتهم.

144 عقد عمل لذوي الهمم

سلم «سعفان» ومحافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب، 144 عقد عمل لذوي الهمم والعزيمة، مؤكدا أن الـ «قادرون باختلاف» قضية مهمة تعمل الوزارة على تذليل كافة الصعاب التي تواجه أي خدمة تقدم لهم خاصة فرص العمل اللائقة، وفرص التدريب المهني، وتأهيلهم للقيام بدورهم الفعال في بناء المجتمع المصري، في ظل قيادة سياسية واعية تحث جميع المسئولين على القيام بمهامهم مع تلك الفئة على أكمل وجه مع الدعم المقدم من الدولة والمجتمع المدني لتوفير الرعاية والحماية لها.

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وأعرب عن بالغ سعادته لتواجده في محافظة الشرقية وسط العمال، إذ أن الوزارة على مستوى كافة المحافظات تقدم لهم كل الدعم والمساندة لتحقيق مبدأ الدمج والتكامل، موضحا: «إن القيادة السياسية عندما أطلقت 2022 عاما للمجتمع المدني فهي تشجع مؤسسات وشركات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والمجالات التي تحتاج إلى التكاتف والتعاون بين الجميع»، مقدما كل الشكر والتقدير للمؤسسات والشركات التي تساهم في توفير فرص العمل والتدريب، فضلا عن المساهمات العينية والمالية التي تم تقديمها اليوم لذوي القدرات الخاصة.

توفير وظائف لذوي الهمم «فرض» على الوزارة

قال وزير القوى العاملة: «إن ما تم تقديمه لذوي القدرات حتى الآن سواء من الدولة ومؤسسات المجتمع هو شيء عظيم جدا، ولكننا نحلم بالمزيد ونستطيع تحقيق خطوات أكبر في رعاية ذوى القدرات، وتسهيل المعوقات أمامهم ومواجهة كافة الصعاب بالتعاون البناء بين الجميع»، مضيفا أن توفير فرص العمل لذوي القدرات الخاصة هو واجب وفرض على الوزارة كحق لها، وأكد عليها القانون الخاص بتلك الفئة، ما يدفعنا جميعا لبذل مزيد من الجهد والعمل بإخلاص لتوفير مزيد من فرص العمل وأوجه الرعاية لتلك الفئة من خلال الوزارة ومديرياتها.

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واقترح الوزير، ضرورة عمل منصة لحصر وتسجيل شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، وابتكار أفكار جديدة للعمل بسرعة في إنشائها، بالتعاون مع جامعة الزقازيق وهيئة التأمينات الاجتماعية، التي تعمل على توفير بيانات واضحة وحقيقية عن جميع المنشآت الموجودة داخل نطاق المحافظة وعدد العمال بها، وتنفيذ النسبة المقررة من القانون لعمل ذوي القدرات بها ضمن نسبة 5% من إجمالي العمال بتلك الشركات.

ووجه مديرية القوى العاملة بالتواصل السريع مع كافة منشآت القطاع الخاص بالمحافظة من خلال أجهزة المديرية ومكاتبها المختصة بذلك، وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة من الـ «قادرون باختلاف»، إيمانا منا بأهمية دورها في المشاركة في تحقيق التنمية المستدامة للدولة.

3473 وظيفة لذوي القدرات الخاصة في 2021

من جانبه، أبدى محافظ الشرقية، استعداد المحافظة وكافة أجهزتها لتوفير الدعم والمساعدة للمديرية في سعيها نحو توفير الحياة الكريمة لأبنائنا من الـ «قادرون باختلاف»، شأنهم فى ذلك شأن الأصحاء.

فيما، أوضح وكيل مديرية القوى العاملة، أنهم نجحوا في توفير 3 آلاف و473 فرصة عمل لذوي القدرات الخاصة خلال عام 2021 بكبرى شركات القطاع الخاص والاستثماري بالمحافظة، في إطار توجيهات وزير القوى العاملة بالاهتمام بتلك الفئة وأولوية توفير فرص العمل لهم ودمجهم مع غيرهم من الأصحاء في المجتمع.