خطة تطوير مستشفيات الشرقية.. صيانة دورية للأجهزة ورفع كفاءة الخدمات

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، ومسؤولي التخطيط بالمستشفيات، لمناقشة خطة تطوير مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وذلك صباح اليوم الاثنين، بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية، في حضور مدير عام الطب العلاجي ونائبه، ومديري إدارات المستشفيات والتخطيط.

رفع كفاءة الخدمات

وتناول الاجتماع مناقشة أعمال التطوير الجارية بالمستشفيات في الشرقية، وجدولة أعمال التطوير المستقبلية، والخطة الاستراتيجية لها، ومناقشة إجراءات دعم المجتمع المدني في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بالمستشفيات.

وأكد وكيل وزارة الصحة تنظيم إجراءات دعم تطوير منافذ تقديم الخدمة الطبية بما يتناسب مع احتياجات المستشفيات، وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، وبعد العرض علي السلطة المختصة.

كما تم مناقشة احتياجات المستشفيات من أعمال التطوير في عدد من الأقسام الطبية بالمستشفيات المركزية بالمحافظة، ومناقشة بعض المقترحات لتطوير الخدمة بالمستشفيات، ومناقشة المخصصات والاعتمادات المالية اللازمة لها.

صيانة دورية

أكد وكيل الوزارة علي أهمية أعمال الصيانة الدورية للمنشآت الصحية والأقسام الطبية التي تم تطويرها بالمستشفيات، هذا بجانب صيانة الأجهزة الطبية وغير الطبية بمنافذ تقديم الخدمة، كما أكد أيضاً علي أهمية الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والاستفادة القصوى من التوسعات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة بالمستشفيات، والتأكيد علي أهمية إرسال البيانات الدقيقة للمديرية، خاصة في عدد الأسرة الشاغرة في الأقسام الطبية الحرجة، وتفعيل كافة اللجان المشكلة بالمستشفيات.

ووجه وكيل الوزارة، بالمتابعة المستمرة للأعمال الجارية، وسرعة الإنتهاء من بعضها بالمستشفيات في أقرب وقت والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى، لدخول جميعها الخدمة الطبية، لصالح المرضي والمواطنين بمحافظة الشرقية.