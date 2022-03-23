وكيل «صحة الشرقية» يتفقد قافلة طبية بدار الأيتام في الزقازيق

تولى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، مهمة الإشراف بنفسه على القافلة الطبية للبنين بدار الأيتام في مؤسسة تربية البنين والبنات بمدينة الزقازيق.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، في حضور عبدالحميد الطحاوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالشرقية، وبمشاركة مدير عام الطب العلاجي بمديرية الشئون الصحية، ونخبة من الأطباء في تخصصات الباطنة العامة، والجراحة العامة، والأطفال، والجلدية.

تحويل الحالات المرضية إلى مستشفى الزقازيق العام

وأسفرت القافلة عن توقيع الكشف الطبي على جميع الأطفال والشباب المقيمين بالمؤسسة، والبالغ عددهم 37 فردا، والتي تتراوح أعمارهم ما بين 6 إلى 18 عاما.

ووجه وكيل الوزارة بتحويل أي حالات مرضية تحتاج لاستكمال الفحوصات الطبية من الأشعات والتحاليل الطبية المختلفة إلى مستشفى الزقازيق العام، مؤكدا استمرار تنفيذ هذه القوافل الطبية بجميع دور الرعاية بالمحافظة.

وكيل صحة الشرقية يتفقد الأماكن المعيشية بالمؤسسة

وفي سياق متصل، تفقد وكيلا وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي، الأماكن المعيشية من غرف الإقامة والترفية للمقيمين بالمؤسسة، والتأكد من توافر التهوية اللازمة لهم، وتوفير كافة سبل الراحة، واتباع إجراءات السلامة والصحة العامة، كما تفقدا مطبخ المؤسسة، لمتابعة الأغذية والوجبات المقدمة لهم والتأكد من جودتها، ومن توافر الاشتراطات الصحية بها حفاظا على صحة وسلامة المقيمين بدار الأيتام والعاملين بها.