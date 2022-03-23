السيدة «مكة» الأسوانية تصر على مصافحة «السيسي»: أهلنا بيسلموا عليك

قاطعت إحدى السيدات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، مطالبة بالتقاط صورة تذكارية معه، ورد عليها الرئيس «حاضر هنتصور ونعمل كل حاجة متزعليش خالص».

السيدة مكة: أهل أسوان بيسلموا عليك يا ريس

وعقب إنهائه كلمته قامت السيدة مرة أخرى لتقول: «ياريس أنا جاية من أسوان وكل أهل أسوان بيسلموا عليك»، فرد الرئيس عليها: «أهلا وسهلا بيكي ياحاجة مكة أنا هجيلك أسلم عليكي».

وبمجرد اقتراب الرئيس من السيدة مكة الأسوانية، احتضنته، وقبّل الرئيس رأسها تكريما لها.