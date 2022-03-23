السيسي: السيدات المصريات أكثر من تألم من قسوة الإرهاب

تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن دور المرأة المصرية في خدمة أسرتها ومجتمعها، كما أشاد بدورها الكبير في بناء الأسرة والوطن، قائلا: «الناس ممكن تاخد قرارات كتير والمسؤولين ممكن ياخدوا قرارات كتير، لكن في النهاية توفيق ربنا ودعمه للقرار هو ده الأساس، الناس ممكن تاخد قرارات طول الوقت، لكن بتوفيق ربنا وبمساعدة الناس الأمور بتعدي».

تكريم الأمهات المثاليات 2022

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «الناس هنا هي ست البيت، اللي مطلوب منها تأكل وتشرب وتلبس، أنا واحد من الناس ومتعتبرونيش مسؤول كبير ولا حاجة، أنا واحد من المجتمع بسمع وبشوف وبشوف الست بتعمل إيه، زي كل بيت من بيوتنا واللي بيحصل فيها».

تضحيات المرأة

وتابع الرئيس: «بلاقي في الآخر الست اللي بتشيل، وبقول بإنصاف ودي حالة مش استثناء، ولما أجيب 1000 مشكلة في كل بيت مش الـ1000 كلهم كده، ولكن نسبة كبيرة من السيدات تعطي وتضحي وتساهم».

وأكد الرئيس أنّ الخمس سنوات الماضية والنجاحات التي تحققت كانت بفضل المرأة المصرية، متابعا: «حتى أثناء قسوة الإرهاب والتضحيات اللي اتقدمت، في آباء قدموا وبيتألموا على أولادهم مفيش كلام، ولكن الأم والبنت والزوجة هي الجناح اللين الرحيم هي اللي أتألمت أكتر، وده عطاء كبير».