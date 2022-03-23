السيسي: اللي عاوز يشكرني يخلي باله من مصر

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «اللي عاوز يشكرني وقد يرى أني عملت أمر طيب يخلي باله من مصر، والله يعلم ما في نفسي.. إننا نحافظ على الوطن ده والـ100 مليون وأنهم يبقو في أمان وسلام وإنه محدش فيهم يؤذى في ظل الحالة اللي في العالم دي.. ده قمة الشكر لله، لأن الحق سبحانه وتعالى، وأنا لا أبالغ وأنا أعلم الكثير من الأمور التي لا تعلمونها.. والله والله والله البلد دي كانت على حافة الهاوية وسبحانه وتعالى إيده الكريمة خدتها ورجعتها».

الرئيس: لازم نخلي بالنا من الناس

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، «شكرا لله لازم نخلي بالنا من الناس ونجري عليهم ونيسر أحوالهم ونبني ونعمر».