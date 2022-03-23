السيسي يطمئن المواطنين: «والله ما عندنا نقص في السلع.. انزلوا عبوا من الأسواق»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي «البلاد مبتتعملش بالأماني والدول مبتطلعش قدام بالأحلام والكلام.. الدول بتطلع قدام بالجهد والمثابرة والوعي، بنقول الكلام ده وأقول لأي حد يعزمني عنده في البيت ألاقيه مالي السفرة علشان رمضان وبنعتبر ده موضة».

السيسي: عاملين حسابنا لكل حاجة

وأضاف الرئيس خلال كلمته باحتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، «إحنا عندنا مشكلة في السلع؟.. لأ والله أعملو اللي أنتو عاوزينه والله بحلف خدو اللي أنتو عاوزينه وأنزلوا عبو من الأسواق.. ولسة الجيش منزل 2 مليون كرتونة وممكن ينزل 2، 3، 10، 20 عاملين حسابنا لكل حاجة».

وتابع الرئيس «هلاقي حد طلع على مواقع التواصل ويقول السيسي قالنا متآكلوش، لأ كلوا وأعملوا اللي أنتو عاوزينه.. والله أنا صادق وأمين والله يعلم ما في نفسي».

الرئيس: نستهدف الاستثمار في الإنسان

وعن دور المرأة المصرية في المرحلة المقبلة، قال الرئيس: إن المرأة المصرية مدعوة أكثر من أي وقت مضى لتساهم كما عهدناها دائما، مساهمة جادة وبناءة في مرحلتنا المقبلة، وجمهوريتنا الجديدة، التي تشهد العديد من المشروعات القومية العملاقة في وقتنا الحديث، والتي تستهدف في المقال الأول الاستثمار في الإنسان.

وأضاف السيسي: «فيه نقاش كتير دايما بيتم هنا، يا ترى إحنا كنا محتاجين نعمل الشغل اللي عملناه، ويا ترى اللي عملناه كان له آثار إيجابية على الواقع ولا آثار صعبة، مثلا هتكلم على مشروع قومي لزيادة قدرتنا على تخزين القمح في الصوامع لتصل إلى 5.5 مليون طن، واللي عندنا كان أقل من ثلث الرقم ده، حطينا فلوس كتير في المشروع ده، لكن ثمن المفقود سنويا حوالي 20% من تداولنا القمح».

السيسي: لدينا الآن مخزون قمح يكفي 4 شهور

وتابع: «القمح كان يُفقد نتيجة لتداوله في شون مكشوفة ومخازن مفتوحة، وبالتالي كان يتعرض للقوارض والحشرات، ولدينا الآن مخزون القمح يكفي 4 شهور، معندناش مشكلة بفضلك يا رب مفيش سلع أساسية ولا في أي شيء، حاجتنا موجودة زي ما إحنا عاوزين وزيادة، وده بفضل من ربنا علينا وجهدكم -يقصد المصريين».

وضرب الرئيس مثالا آخر، هو مستودعات البوتاجاز، وقال: «كان عندنا مستودعات 8 أيام، وكانت كل دورة شتاء تيجي، تقف الموانئ مش قادرة تستقبل السفن المحملة بالبوتاجاز وتحصل مشكلة بوتاجاز، لكن خلاص بقى عندنا 35 يوم، ودكتور مصطفى مدبولي بيصحح لي وبيقولي دول شهرين، خلاص عملنا مستودعات للبوتاجاز وزيوت الطعام بنخزنها على ارضنا ونطلع منها وقت ما إحنا محتاجين».