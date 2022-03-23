السيسي: «الدولة مش خصم للمواطن.. والمجتمع تخلى عن دوره في بناء الشخصية»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الدراما عندما تعاملت مع الدولة على أنها خصم، تحرك الناس لهدم الدولة، موضحًا: «الدولة مش خصم، لكن كل إنسان مسيء خصم، إيه اللي ممكن تعمله الدولة لإنسان مش بيشتغل في مكتبه، أو يمشي في الشارع ويرمي حاجة في الأرض، أو يسيء لحد، الدولة مالها بكده».

الرئيس: المجتمع تحلى عن بناء وصياغة شخصية أبنائنا

وأضاف: «تخلينا عن دورنا كمجتمع في بناء وصياغة شخصية أبنائنا وبناتنا في البيت والمدرسة، الكلام ده كان محل اهتمام متابعة شديدة، وأتصور إن الناس في وقت من الأوقات كانت بتدور على إن يتقال على ابنها مؤدب، لكن النهاردة إحنا مش بنفكر في كده، لكن بندور على أعلى الدرجات العلمية».

وتابع: «متشتمش، ولا تسيء ومتغلطش وإحنا بشر في النهاية وهنغلط، لكن في فرق إن الحالة العامة يبقى فيها تجاوز كبير، وإن الحالة العامة يبقى فيها بعض التجاوز».