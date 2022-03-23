«السيسي» عن توافر الوقود في مصر: بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن «الدولة المصرية كانت في حاجة إلى التعامل مع تحديات ومطالب الدولة بما تتطلبه الحلول العلمية المخططة: "لأ ده حاجة مش بسيطة، إنك تنظم حياة الناس دي من أول السفينة اللي بتجيب شحنات القمح حتى رغيف العيش يصل للناس، دي سلسلة، ولو حصل مشكلة فيها بتسمع عندنا في الشوارع مع الناس، يبقى فين الأكل والعيش».

السيسي: العالم يعاني من أزمة في سلاسل التوريد

وأضاف السيسي في كلمته خلال احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس: «هناك مشكلة كبيرة جدا في سلاسل التوريد نتيجة الأزمة الكبيرة التي نتابعها جميعا، هناك تداعيات اقتصادية كبيرة جدا على العالم، بعدما كنا بنتكلم في 70 دولار للبرميل، بنتكلم في 115 و120 دولار، وكنا نتمنى أن تنتهي الأزمة بسرعة حتى لا يقفز الرقم بأكثر من ذلك».

وتابع: «هل في مصر مشكلة عندنا من الكلام ده؟! هل حد بيروح المحطة لحاجة وميلاقيهاش؟! اللي أنا عاوز أقوله إن ده من فضل علينا أولا، ثم نجاحنا في برنامج الإصلاح الاقتصادي».