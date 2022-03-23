«سلامات يا فنان».. الجمهور يوجه رسائل محبة لطارق الشيخ بعد مرضه

ظهر الفنان طارق الشيخ، في فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، وهو يرقد بالمستشفى، بعد خروجه من العناية المركزة، وذلك لطمأنة الجمهور على حالته الصحية، لتتوالى بعدها تعليقات محبيه، متمنين له الشفاء العاجل.

تعليقات الجمهور لطارق الشيخ بعد خروجه من العناية

جاءت تعليقات الجمهور لـ طارق الشيخ على الفيديو كالتالي: «ألف سلامة عليك يا فنان وربنا يتم شفاك على خير إن شاء الله»، «مليون ألف ميلون سلامة عليك وربنا يشفيك ويعافيك إن شاء الله يا أستاذ طارق»، و«حمد الله على السلامة ربنا يشفيك ويعافيك»، و«ألف سلامة عليك يا رب، شدة وهتزول بإذن الله، الله يطول بعمرك».

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رسالة الفنان طارق الشيخ للجمهور

«جمهوري الحبيب، الحمد لله صحتي اتحسنت، أنا بخير ربنا كريم»، بهذه الكلمات وجه الفنان طارق الشيخ رسالة إلى جمهوره من على فراش المرض، وحاول أن يطمئن جمهوره خاصة أن صورته داخل العناية المركزة ظهر فيها عليه آثار التعب والإجهاد.

وقال مدير أعمال الفنان طارق الشيخ، لـ «الوطن»، إن الوضع الصحي للفنان حاليا مستقر، ومن المقرر خروجه من المستشفى خلال يومين، بعد الاطمئنان على حالته بالكامل، إذ أنه أصيب بضيق في التنفس ما أدى إلى نقله إلى المستشفى على الفور.

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ويستعد «الشيخ»، خلال الفترة المقبلة، لطرح أغاني ألبومه الجديد الذي كان يجهز له الفترة الماضية قبل تعرضه لهذه الأزمة الصحية، وكان أخر ظهور له خلال حفل زفاف ابنته الفنان الشعبي عبد الباسط حمودة الذي أقيم داخل أحد الفنادق.