طارق الشيخ يوجه رسالة لجمهوره من داخل المستشفى (فيديو)

طمأن الفنان طارق الشيخ، جمهوره ومحبيه، على حالته الصحية، بعد تعرضه لأزمة صحية استدعت دخوله إلى المستشفى خلال الساعات الماضية، وحجزه بغرفة العناية المركزة، وذلك من خلال ظهوره في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهر وهو نائمًا على أحد الأسرة بالمستشفى، موجهًا رسالة لجمهوره بقوله «جمهوري الحبيب، الحمدلله صحتي اتحسنت، أنا بخير ربنا كريم».

وكان طارق الشيخ يعاني من أزمة تنفسية حادة استدعت حجزه بالمستشفى، حتى استقرت حالته وتم خروجه من «العناية المركزة» إلى غرفة عادية، حسب تصريحات ابنته لـ«الوطن»، وحذره الأطباء من التدخين، أو تناول مشروبات بها كافيين مثل الشاي والقهوة.