الفنان عثمان محمد يعتذر عن إكمال دوره في مسلسل «بابلو».. مصاب بجلطة

أعلن الفنان عثمان محمد، اعتذاره عن مسلسل «بابلو» بعد إصابته بجلطة في المخ، إذ أن علاجه سيستغرق وقتا طويلا، حتى يعود ويستأنف نشاطه الفني من جديد.

ونشر الفنان عثمان محمد صورة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من كواليس تصوير المشهد، الذي كان يشارك بالتمثيل فيه قبل إصابته بجلطة المخ، وظهر في الصورة مع الفنان حسن الرداد.

اعتذار عثمان محمد عن مسلسل «بابلو»

وعلق «عثمان» على الصورة: « هذه الصورة من مسلسل بابلو مع النجم حسن الرداد قد سقطت فيه مصابا بجلطة في المخ ما زالت آثارها معي شديدة، وقد تتسبب في اعتذاري عن إكمال دوري في المسلسل».

وعن سبب اعتذاره، قال: «الأطباء يرون أن العلاج قد يستغرق مدة طويلة والمسلسل إذاعة شهر رمضان المبارك والله الشافي المعافي بقدرته ورحمته ودعائكم إن شاء الله».

إصابة عثمان محمد بجلطة في المخ أثناء تصوير «بابلو»

وكان الفنان الكبير عثمان محمد على، أصيب بجلطة في المخ أثناء مشاركته فى تصوير أحد المسلسلات الرمضانية، ونقل على أثرها للمستشفى.

وأكدت سلوى عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن والدها خرج من المستشفى، وتحسنت حالته، وهو الآن في منزله بالإسكندرية، ولكنه يحتاج لراحة لمدة عشرة أيام.

معلومات عن مسلسل بابلو

مسلسل بابلو تدورفي إطار اجتماعي أكشن، ويلقي الضوء على العديد من القضايا التي تشغل الرأي العام، والتي تهتم بالبشر بشكل عام، وسيكون حسن الرداد مفأجاة هذا العام .

يعود الفنان حسن الرداد إلى الدراما من خلال مسلسل بابلو، بعد غياب، ويشارك في بطولة مسلسل «بابلو» عدد من النجوم بجانب الفنان حسن الرداد وهم أروى جودة، نجلاء بدر، سوسن بدر، مصطفى فهمي، سلوى عثمان، ونهى عابدين، والمسلسل تأليف السيناريست حسن دهشان، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.