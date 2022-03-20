تطورات الحالة الصحية للفنان عثمان محمد بعد إصابته بجلطة في المخ

حرصت الفنانة سلوى عثمان، على طمأنة الجمهور، بشأن تطورات الحالة الصحية لوالدها الفنان عثمان محمد، بعد إصابته بارتجاج في المخ، ودخوله المستشفى إثر تلك الأزمة الصحية المفاجئة.

وقالت الفنانة سلوى عثمان، في تصريح لـ«الوطن»، إنّ الحالة الصحية لوالدها الفنان عثمان محمد، شهدت تحسنًا كبيرًا خلال الساعات القليلة الماضية، مؤكدة أنه خرج من المستشفى منذ ساعات، ليستكمل رحلته العلاجية داخل المنزل.

سلوى عثمان: والدي الفنان عثمان محمد يلزم الفراش

وأضافت سلوى عثمان، أنّ الفريق الطبي المعالج لوالدها الفنان عثمان محمد، نصحه بضرورة التزام الفراش، وعدم الخروج من المنزل لحين التماثل للشفاء بشكل عام، واستعادة عافيته كاملة، مناشدة الجمهور بضرورة الدعاء له حتى تمر تلك الفترة بسلام.

سلوى عثمان تشكر أشرف زكي

وحرصت الفنانة سلوى عثمان، في وقت سابق، على توجيه الشكر للفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، على وقوفه بجانب والدها في أزمته الصحية الأخيرة.

وكتبت سلوى عثمان، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «صباح الخير كل الشكر لنقيبنا المحترم والفنان القدير أشرف زكي على اهتمامه ومتابعتة للوعكة الصحية اللي مرت بوالدي الفنان القدير عثمان محمد علي».

كما وجهت الفنانة سلوى عثمان، الشكر إلى أعضاء مجلس نقابة الممثلين، قائلة: «كل الشكر للفنانة الرقيقة نهال عنبر، والفنان الجميل منير مكرم، على اهتمامهما بوالدي وحالته الصحية، وكل الشكر لكل الزملاء الفنانين وكل الصحفيين في مختلف المواقع على اهتمامهم وسؤالهم عن صحة والدي، وبابا الحمد لله دلوقتي أحسن، دعواتكم وإن شاء الله يقوم بألف صحة وسلامة يا رب العالمين».