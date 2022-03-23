«مسلم»: تمكين الشباب أحد مبادئ «السيسي».. وقرى «حياة كريمة» تلخص ما يحدث في مصر

أطلقت جامعة أسيوط، اليوم النسخة الثانية من ملتقى «أسبوع الشعوب» والمقرر له أن يمتد حتى 28 مارس الجاري، تحت شعار «الشعوب ضد التطرف والإرهاب»، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبمشاركة ممثلين عن الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات العربية والأفريقية والأجنبية من 20 دولة.

ويشهد الملتقى حضورا كبيرا من الشخصيات العامة، الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، ورئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، وعدد من أعضاء المجلس، والنائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية بمجلس النواب والدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية والسفير محمد العرابي وزير خارجية مصر الأسبق والكابتن طاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق، وبحضور الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط.

مسلم: الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحسين أحوال المواطن

وتحدث الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، خلال الملتقى، عن عودة الدور المصري في نشر السلام، والمجهودات التي تبذلها الدولة في التواصل ودعم الشباب، وتعزيز قوة مصر العسكرية والدبلوماسية، إضافة إلى بناء الجمهورية الجديدة وتحسين أحوال المواطن المصري، وبالأخص في القرى وفي الصعيد.

وقال «مسلم»، إن مصر تدعم السلام في كل دول العالم، عبر دعم الجيوش الوطنية وتعزيز حالة الاستقرار في العالم.

ودعا عضو مجلس الشيوخ إلى ضرورة التواصل بين الشباب الحاضرين للملتقى من الدول الأجنبية مع الشباب المصري، للتعرف على ما يجري على أرض مصر من تنمية شاملة، ودعم وتمكين الشباب، مؤكدا أن هذه المبادئ، التي أطلقها الرئيس السيسي منذ توليه المسؤولية ومستمر عليها حتى الآن.

مسلم: الصعيد لم يعد مهمشا.. انزلوا القرى لتعرفوا كيف تغيرت

وسلط الكاتب الصحفي الضوء على ما يحدثه مشروع «حياة كريمة» في قرى مصر، خاصة الصعيد، مؤكدا أن الصعيد لم يعد مهمشا كمان كان في السابق. ودعا شباب الحضور والشخصيات العامة الحاضرة إلى زيارة إحدى قرى «حياة كريمة»، ليشاهدوا كيف تطور الريف المصري، من خلال المشروع الأضخم الضي يتكلف 600 مليار جنيه في 3 سنوات، والذي يهدف إلى تحسين حياة المصريين، وبناء الإنسان.

وأكد «مسلم» أن اهتمام الرئيس السيسي بالصعيد أمر واضح للجميع ونتائجه ظاهرة في كل المجالات، موضحا أن هناك إنجازات عديدة في كل الخدمات من كهرباء، وتعليم، وطرق، وفي مجالات الزراعة والري، ومشروعات عملاقة تم توجيهها لمحافظات الصعيد، ما أدى إلى تغير أحوال القرى الفقيرة، وهذا التغير مستمر مع استكمال مشروع «حياة كريمة».

«مسلم» للشباب: «لا تستسلموا للإحباط وازرعوا الأمل»

ووجه رئيس تحرير جريدة «الوطن» رسالة للشباب المصري، قائلا: «لا تستلموا للدعوات المحبطة، وانشروا الأمل في بلدكم، وواجهوا الرسائل التي تهدف للتشكيك».

كما تطرق للحديث عن الفرص الواعدة التي أتيحت للشباب المصري في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الدعوات التي تقول إن الشباب لا يأخذ الفرص التي يستحقها أكذوبة كبيرة، لأن الشباب حاليا أصبح في مواقع قيادية بمختلف المجالات.

مسلم: الفرص متاحة أمام الشباب.. والتحجج بالوساطة «أكلشيهات»

وأوضح «مسلم» أن الدعوات القديمة التي تدعي أنه لا تمكين للشباب إلا بالوساطة، أصبحت «أكلاشيهات» غرضها محارية الأمل، وشدد على ضروة بذل الجهد وتطوير الذات لاستغلال الفرص والوصول إلى درجات عالية وتمكين حقيقي، لأن الدولة حاليا أصبحت تعتمد فقط على الأكفاء.

واختتم الكاتب الصحفي حديثه قائلا: «مصر الآن أصبحت دولة قوية، قادرة على حماية مواطنيها في الداخل والخارج، وتدافع عنهم، وأقول لمن استهتروا بإنفاق الدولة على تطوير التسليح، أن تغيير استراتيجية التسليح المصري كان ضرورة واجبة وملحة لدعم الأمن والسلام في المنطقة.