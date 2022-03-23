جامعة أسيوط تفتتح معرض صور لطلاب الفنون الجميلة بعنوان «تشكيل لوني»

شهد الدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والمشرف علي كلية الفنون الجميلة، افتتاح معرض الفرقتين الثانية والرابعة بعنوان «تشكيل لوني»، والذي نظمه قسم التصوير بالكلية، بالتعاون مع قصر ثقافة أسيوط وذلك تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور وجدي نخلة عميد كلية التربية النوعية، والدكتور محمد ثابت بداري رئيس قسم التصوير، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.

رفع الوعي الفكري بين الطلاب

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص إدارة الجامعة على رفع الوعي الفكري بين الطلاب والطالبات، والتأكيد على دور الفن في الارتقاء بالذوق العام وثقل شخصية الطالب وتشجيعه علي مشاركة مهاراته وحثه الفني، معربا عن فخره وإعجابه باللوحات الفنية المعروضة من حيث الإبداع والأفكار والتصاميم المعروضة وألوانها التي تدل علي الرقي و التميز.

وأشار نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلي ما تزخر به الجامعة من مواهب فنية، سواء أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مختلف الفرق الدراسية، مشيدا بدور قصر ثقافة أسيوط في اكتشاف المواهب وإتاحة الفرصة للراغبين في تقديم ومشاركة إبداعاتهم الفنية بشكل مميز راق.

دور جامعة أسيوط التنويري والتثقيفي

ومن جانبها، أشادت الدكتورة ولاء أحمد عبد اللطيف المشرف على المعرض بدور جامعة أسيوط التنويري والتثقيفي، والاهتمام بالفن وتشجيع الطلاب لنشر الذوق الفني داخل المجتمع، لافتة إلى أن المعرض تضمن مشاركة طلاب الفرقتين الثانية والرابعة بالكلية.