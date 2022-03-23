انطلاق ملتقى أسبوع الشعوب في جامعة أسيوط بحضور «مسلم» (فيديو)

انطلقت فعاليات ملتقى «أسبوع الشعوب» اليوم، تحت شعار «الشعوب ضد التطرف والإرهاب»، والمقام بجامعة أسيوط في الفترة من 23 حتى 28 مارس الجاري، بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، والدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، والدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، عضو مجلس الشيوخ، الذي يشارك في الجلسة الافتتاحية بالملتقى، بندوة عن الجمهورية الجديدة ومحاربة التطرف والإرهاب، كما حضر الكاتب الصحفي عماد الدين حسين عضو مجلس الشيوخ، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ.

كما يشارك في افتتاح الملتقى، الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والمشرف على تنظيم الملتقى، والدكتور أحمد المنشاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة مها غانم، نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وتنمية المجتمع، وأشرف رشاد، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، والسفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق.

تمكين الشباب لمواجهة التحديات

وقال الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، إنّ القيادة السياسية تعمل بكل إخلاص من أجل حياة كريمة وصون حقق المواطنين وحرياتهم، وإنقاذ الشعب المصري من مخططات الفوضى والتطرف والإرهاب، حفاظا على الأمن القومي المصري، مشيرا إلى أنّ القيادة السياسية اتخذت على عاتقها مهمة تمكين الشباب سياسيا واقتصاديا وتنفيذيا في كل المجالات، وتعمل جميع مؤسسات الدولة على بناء الوعي كي يستطيع الشباب مواجهة التحديات الراهنة، على أن يكون للشباب دور في اتخاذ القرار ومواجهة الفوضى والتطرف والإرهاب.

نشر الفكر المستنير ونبذ التطرف

وأضاف رئيس جامعة أسيوط، أنّ الجامعة كان يجب أن يكون لها دور في تنفيذ العديد من الأنشطة والفعاليات، التي تهدف إلى نشر الفكر المستنير ونبذ التطرف لتحقيق الاستقرار، لينعم الجميع بالنتائج الإيجابية للتنمية في كل المجالات، متابعا: «في هذا الإطار يأتي تنظيم الجامعة للملتقى الثاني لأسبوع الشعوب باستضافة شباب من مختلف دول العالم، يجمعهم شعار الملتقى الرفض لكل أنواع التطرف وكل صور الإرهاب في العالم، من خلال جرعة ثقافية وفنية وفكرية، ترسّخ القيم الإنسانية وتنفي توجيهات الدولة المصرية في نشر ثقافة السلام والبناء والتنمية».

وأشار الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنّ الجمهورية الجديدة ولدت من رحم ثورة 30 يونيو 2013، واستطاعت القيادة السياسية أن تؤسس لها من خلال إعادة النظر في كل مقومات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز المقومات بما يتناسب مع تمكين الشباب وتهيئة المناخ لهم للمشاركة الإيجابية في كل جوانب التنمية، التي تتناسب مع الرؤية المصرية 2030.

ولفت إلى أنّ القيادة السياسية استطاعت أن تعيد إلى مصر مكانتها التي تليق بها على مستوى العالم، في إطار من الاحترام المتبادل بين الشعوب، وعدم التدخل في شؤون الدول، واحترام التنوع الثقافي، وأهمية بناء وعي الشباب، وأن يسلكوا طرقا تنطلق من ركائز الفكر المعتدل.

وأوضح «غريب» أنّ الملتقى يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بأهمية بناء الوعي ونشر الفكر المعتدل، ونبذ التطرف ومحاربة الإرهاب، وفي إطار إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي أنّ من حقوق الإنسان الحق في مكافحة الإرهاب.

تحقيق التنمية الشاملة

وتابع أنّ فكرة الملتقى جاءت بهدف تحقيق التقارب بين الشباب في الشعوب المختلفة، ونشر الفكر المعتدل وتعزيز ثقافة قبول الآخر، ودعم جهود مكافحة الإرهاب حفاظا على أمن الشعوب واستقرارها، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.

يذكر أنّ الملتقى يشارك فيه 26 جامعة مصرية، إضافة إلى 53 شابا من دول «السودان، تشاد، مالي، جنوب السودان، النيجر، نيجيريا، بنين، الكونغو، الولايات المتحدة الأمريكية، أوغندا، بوركينافاسو، الصومال، وغينيا»، إضافة إلى 52 شابا من الدارسين في مصر من دول: «الهند، أفغانستان، بنين، موريشيوس، نيبال، بنجلاديش، فيتنام، فلسطين، اليمن وفرقة ملوال الشعبية بجنوب السودان».

ويشهد الملتقى حضورا كبيرا من الشخصيات العامة، منهم الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، والسفير محمد العرابي، وزير خارجية مصر الأسبق، وطاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق، وعدد من الإعلاميين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، كما يشارك عدد من نجوم الفن والغناء، ومنهم علي الحجار، طارق الدسوقي، شيرين، إيمان عبدالغني، ماجد سرور، وشيماء المغربي، إضافة إلى سانتو جال دوت، سفير الشباب الأفريقي، ورئيس جمعية التضامن الاجتماعي والوحدة الأفريقي بالقاهرة.