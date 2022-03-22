منسق «حياة كريمة» بالغربية: وزعنا 200 ألف كرتونة مواد غذائية بالقافلة الأخيرة

شهدت محافظة الغربية، تدشين أكبر قافلة غذائية على الإطلاق، استكمالا للدور الذي تلعبه المبادرة الرئاسية حياة كريمة، في الارتقاء بحياة المواطن المصري، لا سيما في القرى والمحافظات الأكثر احتياجا، إذ وزعت كراتين الغذاء على المواطنين في محافظة الغربية، بهدف التخفيف من على كاهل المواطنين.

حياة كريمة

أوضحت الدكتورة زينب سامي، المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة في محافظة الغربية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن القافلة الغذائية التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، جاءت إيمانا من المؤسسة بدورها المجتمعي، تجاه المواطنين الأكثر احتياجا في قرى مصر، وفى إطار الشراكة مع الجهات والشركات المختلفة لتوفير كل سبل الحياة الكريمة، والوقوف بجانب المواطنين.

وقالت «سامي»، أطلقت مؤسسة حياة كريمة، بالتعاون مع شركة صافي، قافله غذائية تتكون من 200 ألف صندوق مواد غذائية، لتوزيعها على المواطنين الأكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.

وأضافت أن الكراتين مقسمة كالتالي:

-مركز زفتى 54 قرية 24000 كرتونة

-سمنود 21 قرية 16000 كرتونة

-قطور 30 قرية 12000 كرتونة

-بسيون 27 قرية 12000 كرتونة

-السنطة 44 قرية 18000 كرتونة

-كفر الزيات 27 قرية 18000 كرتونة

-طنطا 32 قرية 48000 كرتونة

-المحلة الكبرى 58 قرية 52000 كرتونة.

وأشارت المنسق العام لحياة كريمة بالغربية، إلى وجود بعض المعايير التي تم اتباعها في انتقاء الأسر عند التوزيع، فقالت: «تم عمل اجتماع تنسيقي مع الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالغربية، وتم الاتفاق علي الاستعانة بخبرات الجمعيات الأهلية داخل كل نطاق، في مدى معرفتها بالمستحقين من أهالينا داخل كل شبر من محافظة الغربية، بناء على معايير الاستحقاق الاقتصادي والاجتماعي المعمول بها، بناء على أبحاث من التضامن الاجتماعي».

وتمت عملية التوزيع، بالتنسيق مع الجمعيات المشاركة تحت مظلة الاتحاد الإقليمي، إذ قالت سامي: «جاء التوزيع من خلال التنسيق مع الجمعيات الشريكة تحت مظلة الاتحاد الاقليمي للجمعيات بالغربية، ومتطوعي حياه كريمة، في كل الأماكن المستهدفة، كان له عظيم الأثر في إنجاح الفعالية بصورة كبيرة، ووصول هدية الرئيس لمستحقيها».

وكشفت عن أن كرتونة الغذاء التي وزعتها مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية، احتوت على: 4 أكياس أرز، 3 أكياس سمن، 2 كيس مكرونة، 2 كيس فول، 2 كيس سكر، زجاجة زيت، كيس تمر.

حملة المليون كرتونة

أكدت «سامي»، أن حملة «المليون كرتونة» التي أطلقتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تستهدف توصيل المساعدات الغذائية لكل محافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتخفيف عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجا، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

وقالت: «نستهدف توزيع صندوق الحماية الغذائية من السلع الغذائية، على المستحقين في عدد من محافظات الجمهورية كمرحلة أولى ضمن حملة المليون كرتونة، وهى محافظات (البحيرة- بنى سويف- الشرقية- كفر الشيخ- المنيا)».