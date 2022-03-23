البورصة المصرية.. ارتفاع 7 جلسات متتالية ومكاسب اليوم 3.6 مليار جنيه

اختتمت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاعات جماعية، لتواصل ارتفاعها للجلسة السابعة على التوالي، وأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 0.69% عند مستوى 11743.91 نقطة، فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.56% مغلقًا الجلسة عند مستوى 2003.04 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3031.9 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.76%.

«إيجي إكس 50» يصعد بنسبة 0.82%

صعد مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، بنسبة 0.82%، ليغلق الجلسة عند 2019.41 نقطة، وبلغت قيم التداولات 2.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 440.8 مليون سهم، وتنفيذ 38305 صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 193 سهمًا، إذ ارتفع 66 سهما، مقابل انخفاض 56 سهمًا، واستقرار 71 سهمًا دون تغيير.

مكاسب رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي للبورصة، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 750.793 مليار جنيه، بمكاسب 3.69 مليار جنيه، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين والعرب إلى الشراء بصافي 1.4 مليار جنيه للمصريين، و95.9 مليون جنيه للعرب، فيما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع، بصافي 1.5 مليار جنيه.

«إيجي إكس 30» يتجه لمقاومة 11800 نقطة

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن استمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية بالأسهم القيادية يدفع مؤشرات البورصة المصرية نحو الصعود، فأغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، بدعم من الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم القيادية واتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء، متجها بهذا الأداء الإيجابي إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 11800 نقطة.

وأضاف عيد، في حديثه لـ«الوطن»، أن اختراق المؤشر الثلاثيني لمستوى المقاومة الرئيسي 11800 نقطة والاستقرار أعلاه يدفعه لاستهداف مستوى المقاومة الثاني 12000 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع و جني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر مستوى الدعم الرئيسي 11600 نقطة.

«إيجي إكس 70» يتجه نحو مقاومة 2060 نقطة

وتابع «عيد»، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 30»، فقد نجح في اختراق مستوى المقاومة الرئيسي 2000 نقطة، بدعم من اتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء وفتح المراكز المالية بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالرغم من أدائها المتباين بتعاملات اليوم.

وأشار إلى أنه بهذا الأداء يتجه المؤشر السبعيني إلى اختبار مستوى المقاومة الرئيسي 2060 نقطة، وفي حالة ظهور عمليات بيع وجني أرباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الرئيسي 2000 نقطة، وفي حالة عدم نجاحه في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي قد يتجه إلى اختبار مستوى الدعم الثاني 1960 نقطة.