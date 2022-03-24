درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 24-3-2022 في مصر..تصل لـ3 مئوية

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس غائم جزئيا على مدن ومحافظات الجمهورية، حيث تقل فترات سطوع الشمس، وتنشط الرياح الشمالية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على المحافظات كافة، مع استمرار تكاثر السحب الركامية على السواحل الشرقية والغربية، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة ورعدية على شمال البلاد، وعلى أماكن متفرقة من الوجه البحري، وتصل خفيفة إلى مدن القناة والقاهرة الكبرى.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عنها، انخفاض درجات الحرارة العظمى بين 4 لـ6 درجات، بينما تنخفض درجات الحرارة الصغرى بين 8 لـ11 درجة، حيث يسود طقس شديد البرودة، وتسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري 17 درجة، في حين تسجل وسط سيناء، والسواحل الشمالية 16 درجة مئوية، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 22 درجة، وشمال الصعيد 18 درجة، وتسجل جنوب الصعيد 22 درجة.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 17 09

الإسكندرية 16 10

طنطا 16 10

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 09

بلطيم 17 09

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 07

بورسعيد 16 09

دمياط 16 10

الزقازيق 17 09

المنصورة 17 09

الإسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 17 09

رفح 15 08

رأس سدر 17 11

نخل 18 05

نويبع 18 13

طابا 18 13

كاترين 18 03

الطور 17 15

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 17 07

أسيوط 18 07

سوهاج 18 08

قنا 19 09

الأقصر 20 10

أسوان 22 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 11

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 25 13

أبو رماد 23 14

حلايب 22 14

رأس حدربة 22 15