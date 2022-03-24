اليوم.. غلق باب التسجيل للمعلمين المرشحين للترقي بكفر الشيخ وبني سويف

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الخميس 24 مارس، من تلقي طلبات التسجيل من المعلمين المرشحين للترقي للحصول علي شهادة الصلاحية بشقيه (معلم ومعلم أول) و(معلم أول أ ومعلم خبير) في محافظتي كفر الشيخ وبني سويف، بعد فتح باب التسجيل بهما يوم الثلاثاء 22 مارس 2022.

تسجيل آخر دفعة للمعلمين المرشحين للترقي

ويبدأ غدا الجمعة 25 مارس، فتح باب التسجيل للمعلمين المرشحين للترقي بمحافظة المنيا، للتدريب عن بعد من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين، وتكون هذه الدفعة آخر دفعة للتسجيل للتدريب للحصول علي شهادة الترقي طبقاً للجدول المعلن من جانب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ويكون يوم 27 مارس آخر يوم لتلقي طلبات المعلمين المستهدفين والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 70000 معلم.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن التسجيل للمعلمين المستهدفين للترقي لعام 2020 /2021، على المنصة الرئيسية «منصة المعلم» علي هذا الرابط ، مشيرة إلى أن الخبراء والتربويين وأساتذة الجامعات، قاموا بتصميم البرنامج الرقمي للتمكين المهني للمعلمين المرشحين للترقى 2020 – 2021.

المعلم يتحمل المسؤولية الكاملة في حالة عدم دخوله الاختبار

وشددت وزارة التربية والتعليم، على المعلمين المرشحين للترقي بدخول المعلم شخصياً بالكود والرقم السري على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين واتباع التعليمات وقراءة الإرشادات قبل الدخول وإجراء الاختبار علي الموقع، والتأكد من البيانات.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: «يتحمل المعلم المستهدف للترقي المسؤولية الكاملة في حالة عدم دخوله الاختبار ويترتب عليه عدم إدراجه في كشوف الترقية دون أدنى مسؤولية على قسم الإحصاء، وفي حال وجود أي صعوبات يجرى التواصل مع الدعم الفني لفرع الأكاديمية التابع له بمحافظته».