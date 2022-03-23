السبت..تسليم استمارات الثانوية العامة للكنترولات وبدء حصر أعداد الطلاب

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تسليم استمارات الثانوية العامة 2022 للكنترولات، يوم السبت 26 مارس الجاري، للبدء في حصر أعداد الطلاب المتقدمين لامتحانات إتمام شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والتي من المقرر أن تبدأ يوم 11 يونيو المقبل.

وضع خطة امتحانات الثانوية العامة وتحديد أعداد المشاركين

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكنترولات ستبدأ حصر أعداد طلاب الثانوية العامة 2022، استعداداً لإخطار وزارة التربية والتعليم، بالإعداد النهائية لوضع خطة الامتحانات من حيث أعداد المراقبين والملاحظين والمشاركين بالامتحانات.

ووجه المصدر تحذير لطلاب الثانوية العامة المتخلفين عن تسجيل الاستمارة حتى الآن، وطالب بتسجيل الاستمارة قبل تسليمها للكنترولات بنهاية الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن الطلاب الذين لم يتقدموا بأوراق التقدم للامتحانات والاستمارة، سيتم تحويلهم لنظام المنازل.

لجان النظام والمراقبة تبدأ استقبال الأعضاء المنتدبين بالثانوية.. لتحديث البيانات

وفي سياق أخر، تبدأ لجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية العامة 2022، استقبال الأعضاء المنتدبين للعمل بلجان النظام والمراقبة لامتحانات الثانوية لتحديث البيانات.

وطالبت لجان النظام والمراقبة المشاركين في امتحانات الثانوية العامة خلال العام الماضي، بالحضور إلى مقر اللجنة بداية من يوم الأربعاء 23 مارس، في الساعة الواحدة ونصف ظهرا، لتحديث البيانات، وإرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي وكود الموظف.

وأكدت لجان النظام والمراقبة، أنه في حالة تخلف الأعضاء المنتدبين في امتحانات الثانوية العام الماضي عن الموعد، يقوم بتقديم اعتذار رسمي عن العمل باللجنة.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة 2022، يوم 11 يونيو طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021/2022، والمعتمدة من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.