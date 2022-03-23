محافظ سوهاج: الانتهاء من تبطين 61 ترعة بأطول 307 كيلومترات

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أن إجمالي الترع المستهدف تبطينها في نطاق المحافظة، ضمن أعمال المشروع القومي لتبطين الترع، يبلغ 212 ترعة، بإجمالي أطوال تبلغ 640 كيلومتراً، وبتكلفة 2 مليار و64 مليون جنيه، بالتعاون مع وزارة الري، بهدف ترشيد الفاقد من المياه، والحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الري.

استكمال العمل في 178 ترعة بأطوال 527 كيلومتراً

وأوضح محافظ سوهاج أنه يجري العمل حالياً في تبطين 178 ترعة، بإجمالي أطوال 527 كيلومتراً، وبتكلفة إجمالية مليار و661 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من تبطين 61 ترعة، بأطول 307 كيلومترات، ويجري استكمال العمل في 117 ترعة أخرى، بنسبة تنفيذ بلغت 58.2%، موجهاً بأهمية مراعاة الاشتراطات الفنية والمواصفات القياسية في التنفيذ، والمتابعة المستمرة للأعمال التي يجرى تنفيذها.

وأكد محافظ سوهاج، في تصريحاته مساء اليوم الأربعاء، على أهمية المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع، لما يمثله من نقلة حضارية لحماية البيئة، وتقليل الفاقد من المياه، وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع والقنوات المائية دون عوائق.

طرح 34 ترعة بإجمالي 11 كيلومتر للتبطين

وأوضح المهندس مجدي إبراهيم، وكيل وزارة الري بمحافظة سوهاج، أنه يجري طرح 34 ترعة لتبطينها، بإجمالي أطوال 11 كيلو و193 متراً، بتكلفة تبلغ 403 ملايين جنيه، لافتاً إلى المتابعة المستمرة والمرور الدوري على جميع المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، للوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أية معوقات.

وعقد محافظ سوهاج اجتماعاً موسعاً، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري.