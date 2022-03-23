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محمود مسلم

البرلمان العربي: الهجمات الحوثية على ناقلات النفط تهدد الأسواق العالمية

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ولاء نعمة الله
05:33 م | الأربعاء 23 مارس 2022
البرلمان العربي

البرلمان العربي

أدان البرلمان العربي بشدة شن ميليشيا الحوثي الإرهابية، هجومًا عدائيًا بزورقين مفخخين تجاه ناقلات نفط عملاقة عبرت مضيق باب المندب بالبحر الأحمر، وتصدت له قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية بنجاح.

البرلمان العربي يحذر من خطورة الهجمات الحوثية

وحذر البرلمان العربي في بيان له اليوم، من خطورة استمرار هجمات الحوثي الإرهابية تجاه ناقلات النفط كونها تستهدف مصادر الطاقة خاصة في ظل ما تشهده أسواق النفط العالمية من اضطرابات نتيجة الأحداث العالمية.

دعوة عاجلة للتحرك بشكل فوري وعاجل ضد الحوثيين

وطالب البرلمان العربي المجتمع الدولي بالقيام بدوره بضرورة التحرك بشكل فوري وعاجل حتى لايحدث أي نقص في إمدادات الطاقة على المستوى العالمي ومواجهة الهجمات الحوثية، منوهًا بتحذير المملكة العربية السعودية من أنّ هجمات المتمردين الحوثيين التي تستهدف منشآتها النفطية تشكّل تهديدا لإمدادات النفط في الأسواق العالمية.

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بقلم ولاء نعمة الله