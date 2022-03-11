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محمود مسلم

البرلمان العربي يدين الاعتداء الحوثي على مصفاة تكرير بترول بالرياض

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ولاء نعمة الله
03:05 م | الجمعة 11 مارس 2022
البرلمان العربي - صورة أرشيفية

البرلمان العربي - صورة أرشيفية

أدان البرلمان العربي، في بيان له، اليوم الجمعة، بشدة الهجوم الحوثي الإرهابي على مصفاة تكرير البترول في الرياض بعدد من الطائرات المسيرة، والذي نجم عنه حريق صغير تمت السيطرة عليه.

الهجوم لا يستهدف المملكة وحدها

أكد البرلمان أن هذا الاعتداء الجبان، الذي تكرر ارتكابه ضد المنشآت الحيوية في مناطق مختلفة من المملكة العربية السعودية، لا يستهدف المملكة وحدها، وإنما تصعيد يستهدف بشكل أوسع زعزعة أمن واستقرار إمدادات الطاقة في العالم، وبالتالي التأثير سلبا على الاقتصاد العالمي.

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وجدد دعوته إلى المجتمع الدولي للوقوف ضد هذه الاعتداءات التخريبية والإرهابية، مؤكدا وقوفه وتضامنه التام مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.

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بقلم ولاء نعمة الله