البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي طائرة باتجاه جازان

أدان البرلمان العربي بشدة، قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، بإطلاق طائرة مسيرة باتجاه مدينة جازان بالمملكة العربية السعودية، التي تناثرت شظاياها على الأعيان المدنية دون حدوث أضرار، مشيدا بكفاءة ويقظة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في اعتراض الطائرة وتدميرها.

وأكد البرلمان العربي، في بيان، أن اتخاذ ميليشيا الحوثي الانقلابية الأعيان المدنية والمدنيين دروعاً بشرية في تنفيذ أعمالها الإرهابية لمكان إطلاق الصواريخ الباليستية يعتبر جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الدولي الإنساني، كما يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بكل القوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية.

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي، باتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال الإرهابية المتكررة ومنع الميليشيا الانقلابية من حيازة أسلحة متطورة وباليستية تستخدمها في تنفيذ أعمالها الإرهابية وتستهدف بها المدنيين والأعيان المدنية، مؤكدا وقوفه بجانب المملكة العربية السعودية، ضد كل من يحاول زعزعة أمنها واستقرارها.