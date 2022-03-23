تفاصيل الخريطة البرامجية لـ«راديو إنرجي» في شهر رمضان

كشف راديو «إنرجي 92.1»، عن خريطته البرامجية لشهر رمضان المبارك تحت شعار «رمضان محتاج إنرجي»، إّذ يقدم خلطة مختلفة من البرامج المتنوعة ومنها برنامج «صوم بإنرجي» وهو البرنامج الصباحي يقدمه المذيع باسم كميل، ويقدم فيه مجموعة من الأخبار الحصرية ويتناول الموضوعات «التريند» والألعاب لتسلية المستمعين في بداية اليوم.

الخريطة البرامجية لراديو إنرجي

ويقدم إنرجي برنامج «عز الصيام» مع سارة المنذر ومنة عامر، وهو برنامج ترفيهي قائم على الألعاب لتلسية المستمعين بجانب أخبار خدمية عن المرور والطقس، وكل الأخبار التريند، وبرنامج «فتاي الموسم الثالث - سيكا من جنوب أمريكا»، وهو البرنامج الذي سيقدمه المذيع صبري زكي وهو برنامج قائم على «فتي» المستعمين في مجالات يعرفونها ولا يعرفونها، ولكن المختلف هذا العام هو تواجد المذيع صبري زكي في البرازيل.

كما يوجد على الخريطة البرامجية لراديو إنرجي برنامج «اتنين اتنين» مع إيناس سلامة الشواف، ويقوم البرنامج على فكرة لقاءات مع النجوم عن الثنائيات في حياتهم وأصل الحياة.

برنامج «ليفل الوحش» للعام الرابع

وللعام الرابع، يقدم وائل منصور ورضوى العطار برنامج «ليفل الوحش»، وهو برنامج المسابقات الشهير الذي يتم بثه طيلة أيام الشهر الفضيل، ويقدم في كل حلقة مجموعة من الهدايا المميزة للمستمعين، وللموسم السادس، يواصل محمد طارق تقديم برنامج «كأس إنرجي للدراما»، والذي يعتمد على اختيار الأفضل بين الأعمال الدرامية المختلفة.

برنامج «تخت أمرك» مع أحمد عدلي، وهو برنامج مزيكا يحاول مزج القديم بالجديد، ويعتمد على الأغاني القديمة المعاد توزيعها بمزيكا حديثة ونجوم شباب، أما «حكايات جوابات» تقدمه المذيعة زهرة رامي، وفي كل حلقة تسلط الضوء على جواب محدد كُتب من أحد النجوم لآخر أو من شخص لآخر في زمن محدد وترك رسالة أثرت في الجميع.

برنامج «السفرة جاهزة» في رمضان

«السفرة جاهزة» وهو برنامج ستقدمه الشيف أميرة شنب، وسيقدم في كل حلقة وصفات مختلفة وبسيطة، وبرنامج «مش رمضاني» مع رضوى العطار، ويتناول الكثير من المواضيع والأخبار التي تظهر في رمضان ولكنها بعيدة عن المسلسلات والأخبار الرمضانية.

برنامج «عادات وتقاليع» مع سلمى قاسم والذي سيتحدث عن الموضة في رمضان وتطورها على مدار السنين، وبرنامج «مايفوتكش» مع رشا نجدي، الذي يقدم كل الأحداث الثقافية والموسيقية التي ستكون موجودة كل يوم.

مسلسل «كمال اصطناعي» لبسنت وفراج

وهذا العام يُبث عبر أثير الراديو مسلسل «كمال اصطناعي»، وهو مسلسل إذاعي يشارك فيه لأول مرة الثنائي محمد فراج وبسنت شوقي، وهو قصة وسيناريو مصطفى إبراهيم، ومن إخراج زهرة رامي، ومن المقرر تقديم مسلسل «أرواح وأشباح وتمن بسطرمة» من بطولة الفنان محمد ثروت وهو قصة وسيناريو وحوار إسلام شلباية.

برنامج «كورة عالسريع» مع محمد طارق أضا ومحمد عبدالوهاب هوبا، سيتطرق البرنامج يوميًا لكل الأحداث الرياضية الخاصة بكرة القدم ونتائج المباريات، وبرنامج «كيف بدأ الأكل»، مع شهاب الحديدي، والذي سيتحدث عن أكلات وأطعمة مختلفة من كل بلد تاريخها وكيف بدأت.

«بيتك ومطرحك»، برنامج يتحدث في المقام الأول عن الأماكن التي تنتمني لها ضيوف الحلقات وكانت تمثل لهم ذكريات مهمة.