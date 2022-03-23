مكة عبد المولى: طلبت من الرئيس أزوره في القصر.. وقالي تحت أمرك

قالت مكة عبد المولى، التي صافحت الرئيس السيسي اليوم على هامش احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، إنها طلبت من الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تزوره في القصر، متابعة: «أنا قولت للرئيس لازم أزوك في القصر، ورحب بيا أووي، وقالي أنا تحت أمرك، كلنا بنحب أسوان عشان كلهم زيك، أما حضنته وبوسته قولتله، يا ريس كل البيوت بتحبك أنا حاملة ليك سلام من كل ست أسوانية».

مكة: قدمت خدماتي لكل بيت في أسوان

وأضافت مكة، في حديثها لـ«الوطن»، أنها قدمت خدماتها لجميع أهالي أسوان، إذ ساعدت السيدات في استخراج المعاشات سواء الأرامل أو المطلقات أو كبار السن، قائلة: «أهل البلد بيلقبوني بصفية زغلول، عشان الخدمات اللي بقدمها لهم».

وتابعت أنها أصيبت بالدهشة عقب تلقيها اتصالا من مكتب رئيس الجمهورية، لإبلاغها بتعينها في المجلس القومي للمرأة، نظراً لمجهوداتها الضخمة التي بذلتها لخدمة سيدات وأهالي أسوان، متابعة: «أنا زعردت أول مرة قالبت فيها رئيس الورزاء، وهو قاعد قدامي».

مكة تصافح الرئيس السيسي

وكانت مكة عبد المولى، أقدم رائدة ريفية في أسوان، صافحت الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، خلال إلقاء كلمته في احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، التي أقيمت بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، وتبادلا أطراف الحديث، وطالبته بالتقاط صورة تذكارية معه، فما كان من الرئيس إلا أن رحب بها قائلاً: «حاضر هنتصور ونعمل كل حاجة متزعليش خالص».