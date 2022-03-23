تكريم 20 شخصية في احتفالية قصور الثقافة بالمرأة المصرية.. السبت

تكرم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، عددًا من الشخصيات النسائية ممن ساهمن ومازلن في بناء مستقبل هذا الوطن، وذلك من خلال تنظيم احتفالية لتكريم المرأة المصرية عن طريق الإدارة العامة لثقافة المرأة بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث، على مسرح الجمهورية يوم السبت الموافق 26 مارس الجارى، في تمام الساعة السابعة مساء.

تفاصيل الاحتفال بالمرأة المصرية

عرض فني للفرقة المصرية للموسيقى العربية، إلى جانب كلمة الدكتورة حنان موسي، رئيس الإدارة العامة لثقافة المرأة بالإدارة المركزية للدراسات والبحوث، يعقبها تكريم 20 شخصية من الشخصيات النسائية العامة على المستوى القومي والحصول على درع الهيئة وشهادة تكريم، أبرز فقرات الحفل.

وأبرز المكرمات هن: الدكتورة أمل أمين أستاذ مساعد للنانوتكنولوجي والبوليمرات والبلاستيك بالمركز القومي للبحوث، وأمل مبدي رئيس مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية، المايسترو إيمان محمد على جنيدي اول سيدة مصرية وعربية تعمل مايسترو للموسيقى، الدكتورة هادية حسن أول نائبة تشارك في أولمبياد طوكيو عن لعبة كرة الريشة الطارة 2020.

أول سيدة مصرية تعمل مدربة بمجال الطيران

وكذلك تكريم المستشارة فاطمة الرزاز نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وثاني سيدة مصرية تتقلد هذا المنصب، كابتن نهى عبدالرحمن كابتن طيار وأول سيدة مصرية تعمل مدربة بمجال الطيران بالشركة المصرية مصر للطيران، الفنانة حنان سليمان ممثلة قديرة وقدمت العديد من الأعمال التي تمس واقع المرأة المصرية ومشكلاتها الحياتية، زينب يونس من أهم الأصوات المميزة في إذاعة القرآن الكريم.

سهير قنصوه خبيرة دولية في التخطيط الإستراتيجي للتنمية وقضايا النوع، المطربة مي فاروق من الأصوات المميزة وأفضل مطربات جيلها وبدأت مسيرتها الفنية بدا الأوبرا المصرية في كورال سليم سحاب، سهير زكي مدير قسم التعلم الذكي ودمج الكتولوجيا في التعليم في كلية فيكتوريا بالإسكندرية 2018 وإلى الآن، مها زكي رئيسة قسم الوراثة البشرية في المركزي القومي للبحوث سابقا، د. غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية وأستاذ التراكيب والمنسوجات.

السفيرة سناء زايد خبيرة مصرفية في كافة مجالات العمل المصرفي المختلفة، الدكتور سامية قدري أستاذ الإجتماع ورئيس قسم الإجتماع بكلية البنات جامعة عين شمس، اللواء منار مختار نائب مدير الإدارة العامة للتواصل المجتمعي قطاع حقوق الإنسان، الدكتورة نهلة إمام أستاذ ورئيس قسم العادات والمعتقدات والمعارف الشعبية بأكاديمية الفنون السابق، رحمة ضياء صحفية وأديبة واعدة إيزيس محمود مدير إدارة التدريب بالمجلس القومي للمرأة، د. سهير عبد القادر رئيس مجلس مؤسس أولادنا لفنون القدرات الخاصة.

تكريم 12 شخصية هامة على مستوى المحافظات

وعلى المستوى الثاني، سيتم تكريم 12 شخصية عامة علي مستوي المحافظات، بجانب تكريم عدد ستة شخصيات نسائية من مبدعات الهيئة في مختلف المجالات الفنية والأدبية، وعلى المستوى الثالث سيتم تكريم 38 شخصية من الأمهات المثاليات والإعتباريات علس مستوى الهيئة والأقاليم والفروع الثقافية.