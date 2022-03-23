فريدة فهمي تكشف كواليس تكريمها من السيسي في عيد الأم.. إشادة وإعجاب

كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من الأمهات والسيدات المبدعات في حفل الأم المثالية، اليوم الأربعاء، ومن بينهن الفنانة الاستعراضية الشهيرة فريدة فهمي.

فريدة فهمي: الرئيس يحرص على دعم المرأة المصرية دائما

وعبرت الفنانة فريدة فهمي لـ«الوطن»، عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها، ضمن النماذج المشرفة والوطنية من السيدات المصريات، فهي تعتبر لحظة تكريم الرئيس لها، من أهم لحظات حياتها، مشيرة إلى أنها لم تكن تتوقع أن يتم دعوتها لتكريمها، لذلك كان للتكريم طابعا مميزا لديها.

وأضافت فريدة فهمي، أن الرئيس السيسي، يحرص دائما على دعم المرأة المصرية على كافة المستويات، ففي عهده حصلت المرأة على مكانة كبيرة، وأصبح لا يوجد سقف لطموحاتها بعد الدعم والمساندة التي حصلت عليه على مدار سنوات رئاسته.

فريدة فهمي تكشف ما دار بينها وبين الرئيس السيسي

وتابعت أنه خلال تكريمها تحدث معها الرئيس السيسي، بكلمات مقدرا مسيرتها الفنية وما حققته برفقة فرقة رضا للارتقاء بفن الاستعراض والرقص الإيقاعي.

وكرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من النماذج النسائية المشرفة، ضمن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، حيث منح وسام الكمال من الطبقة الثانية للأمهات المثاليات.

قال الرئيس، إن المرأة المصرية كانت دعما وظهيرا لوطنها، كما أن قوتها صنعت مجد هذا الوطن، لأنها رمز التفاني وسر الحياة.

وأضاف الرئيس: «إن انحيازي للمرأة المصرية عن قناعة وإيمان حقيقي بأن احترام وتقدير المرأة واجب وطني والتزام سياسي وليس هبة أو منحة بل حق علينا جميعا».