الطباخ: الرئيس السيسي يحاول تعزيز دور المرأة بكل الصور

قالت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحاول تعزيز دور المرأة بكل الصور، مؤكدة أن البرلمانيين يسعون لتفعيل الأمور التي أعلن عنها الرئيس مع الجهات التنفيذية، للقضاء على الانتهاكات التي تحدث ضد المرأة في أماكن العمل وغيرها من الأماكن.

السيسي يتحدث عن ضرورة إلحاق المرأة بوظائف مختلفة

وأضافت «الطباخ»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع، على فضائية «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن الرئيس السيسي تحدث عن ضرورة إلحاق المرأة بوظائف مختلفة، متابعة: «كل سيدات مصر لازم تعرف حقوقها ومسؤوليتها اللي لازم تديها للمجتمع المصري الموجود فيه لأنها نواة الأسرة المصرية ويجب حمايتها من الإيذاء البدني، وضرورة تخصيص أماكن مناسبة للعمل ومحاربة العنف الذي تتعرض له المرأة».

دور المجتمع المدني ومختلف الشركاء

وأوضحت هيام الطباخ، أن القوانين الخاصة بالمرأة موجودة بالفعل، لكن سيتم تعديل بعضها، وتعديل قانون الإجراءات الجنائية في جرائم التحرش وهتك العرض، مع ضرورة فرض عقوبات خاصة في أي جريمة متعلقة بالعنف ضد المرأة كما أوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مطالبة الجميع بالتعاون لتفعيل القوانين وجميع الفئات التي وضع القوانين من أجلها.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس عدة سيدات في يوم المرأة من بينهن لميس جابر ونازلي معوض وفريدة الشوباشي عن مسيرتهن المهنية الذاخرة التي حققن خلالها نجاحا على المستوى المهني والشخصي.

وحضر الاحتفال السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس، وعدة شخصيات عامة بين رجال وسيدات