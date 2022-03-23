نازلي معوض: الرئيس السيسي يجمع بين الرحمة والعدل والحزم

كرّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من النماذج النسائية المشرفة، ضمن احتفالية تكريم الأمهات المثاليات لعام 2022، المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس، ومن بينهن الدكتورة «نازلي معوض»، أستاذ العلوم السياسية المتفرغ، والوكيل الأسبق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وممثل مصر لدى اليونسكو بلجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان، ومستشار رئيس الجمهورية في مركز الفكر لمنع وحظر الأسلحة النووية سابقا.

نازلي معوض تعبر عن سعادتها بتكريم الرئيس لها

وقالت الدكتورة «نازلي معوض» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، عقب تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي: «فخورة جدا بهذا التكريم، لأني بعتبره تكريما لكل من في حياتي، فأنا بأكرم على حياة كاملة؛ سواء على المستوى الجامعي أو العام أو الشخصي»، لافتة إلى أنه تم تكريمها من قبل عدة مرات ولكن هذا التكريم يعد أول تكريم مصري عام لها.

نازلي تتحدث عن حوارها مع الرئيس السيسي

وكشفت «نازلي» عن الحوار الذي دار بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم خلال تكريمها، قائلة: «كنت بقول للرئيس، أنا درست علوم سياسية 45 سنة في حياتي، فكنت بقول للطلبة بتوعي دايما الحاكم اللي يجمع بين الرحمة والعدل والحزم مش موجود، لغاية لما ظهرت حضرتك في سنة 2014، وأثبتلي أني غلطانة».

وأشارت «نازلي» إلى أن المرأة المصرية حظت باحترام واهتمام في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على جميع المستويات؛ سواء الاجتماعية أو الاقتصادية.

ويحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيدا منه على احترام المرأة المصرية التي تناضل في كل ميادين الحياة.