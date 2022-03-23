رئيس التحرير

محمود مسلم

فيفي عبده تطرح البرومو الرسمي لمسلسل «شغل عالي» في رمضان 2022

كتب:

ياسمين محمود
07:54 م | الأربعاء 23 مارس 2022
كواليس مسلسل شغل عالي

كواليس مسلسل شغل عالي

نشرت الفنانه فيفي عبده، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام» البرومو الرسمي لمسلسلها الرمضاني «شغل عالي»، وعلقت: «الإعلان الرسمي لمسلسل شغل عالي في رمضان2022، بإذن الله انتظرونا أنا وحبيبتي شيرين رضا، والكاست الكبير اللي معانا». 

القنوات الناقلة لمسلسل «شغل عالي» 

وتابعت فيفي عبده: «المسلسل يعرض على قناة النهار وأبو ظبي، وعلى منصة و قنوات Art، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج د. مرقس عادل».

 

مسلسل شغل عالي

مسلسل شغل عالي، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول سيدتان يقرران الانتقام من الرجال، من خلال مواقف كوميديا خلال أحداث المسلسل.

اقرأ المزيد:

فيفي عبده: اللي عنده أم يحطها في عينيه عشان عمرها ما تتعوض «فيديو»

فيفي عبده تهنئ عبد الرحمن أبو زهرة بزواج حفيدته: «ألف مبروك للقمر»

هل وصلت ثروة فيفي عبده لـ50 مليون دولار أمريكي؟.. مصدر يجيب

فيفي عبده تنشر البرومو التشويقي لمسلسلها الرمضاني شغل عالي «فيديو»
بقلم ياسمين محمود