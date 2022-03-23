فيفي عبده تطرح البرومو الرسمي لمسلسل «شغل عالي» في رمضان 2022

نشرت الفنانه فيفي عبده، عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «انستجرام» البرومو الرسمي لمسلسلها الرمضاني «شغل عالي»، وعلقت: «الإعلان الرسمي لمسلسل شغل عالي في رمضان2022، بإذن الله انتظرونا أنا وحبيبتي شيرين رضا، والكاست الكبير اللي معانا».

القنوات الناقلة لمسلسل «شغل عالي»

وتابعت فيفي عبده: «المسلسل يعرض على قناة النهار وأبو ظبي، وعلى منصة و قنوات Art، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج د. مرقس عادل».

مسلسل شغل عالي

مسلسل شغل عالي، بطولة فيفي عبده، شيرين رضا، توني ماهر، بسمة داود، مروان يونس، كريم سرور، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف حسين مصطفى محرم وإخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول سيدتان يقرران الانتقام من الرجال، من خلال مواقف كوميديا خلال أحداث المسلسل.