القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم

48 ساعة تفصلنا عن انطلاق مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، التي يجري تنظيمها في دولة قطر، ما جعل عشاق المنتخب المصري يبحثون عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال، أملا في مشاهدتها عبر قنوات التلفزيون في المنزل، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 9 من مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 25 مارس الجاري.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه القراء والمتابعون، نوضح من خلال هذا التقرير القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال يوم الجمعة المقبل، وجاءت كالتالي:

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال

وحصلت مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس» على حقوق بث التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، ما جعل الكثيرين يبحثون عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والسنغال، وهي قناتي أون تايم سبورتس، ويأتي كالتالي:

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports

حصلت مجموعة قنوات «أون تايم سبورتس» على حقوق بث مباراتي الذهاب والإياب بين مصر والسنغال، ويأتي تردد القناة كالتالي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- الجودة : SD.

تردد القناة: 10853.

الاستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة أون تايم سبورتس On Time Sports 2

القمر: نايل سات.

الجودة: SD

التردد: 11449.

معدل تصحيح الخطأ: 6/5.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

وتنطلق مباراة الذهاب بين مصر والسنغال يوم الجمعة الموافق 25 مارس الجاري، في تمام الساعة 9 مساء، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، بحضور الجماهير، بينما جرى تحديد مباراة الإياب لتكون يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس الجاري.