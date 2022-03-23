5 ممنوعات على جمهور مباراة مصر والسنغال.. منها الأكل والسجائر

ينطلق يوم الجمعة المقبل لقاء مهم بين منتخب مصر والسنغال على أرض ستاد القاهرة، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، وسط إقبال المصريين على تشجيع فريقهم وحضور المباراة من وتوجيه الدعم للاعبين من المدرجات.

وهناك بعض القواعد التي يجب اتباعها بالنسبة لمن سيحضر مباراة مصر والسنغال في ستاد القاهرة، ذكرها العميد محمود القاضي، رئيس قطاع العمليات بالشركة المسؤولة عن تأمين مباراة مصر والسنغال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر شاشة صدى البلد.

ممنوعات على جمهور مباراة مصر والسنغال

ممنوع دخول المواد الدعائية أو الترويجية، كما يحظر على الجمهور ارتداء ملابس تحمل عبارات مسيئة أو سياسية. يحظر دخول الزجاجات والمأكولات المجففة وجميع عبوات طعام التي تكون بغطاء. ممنوع دخول جميع مشتقات السجائر والتبغ. يحظر دخول أقلام ليزر من أجل منع التشويش على اللاعبين. ويمنع دخول الألعاب النارية والبخاخات وأجهزة الشحن.

كيفية دخول الجمهور إلى ستاد القاهرة

بوابة آل رشدان ستكون مخصصة لدخول المقصورة الرئيسة وكبار الزوار.

وتخصص بوابة طريق يوسف عباس، لدخول الدرجة الثانية الموحدة، و الصحفيين والإعلاميين.

بينما بوابة صلاح سالم ستكون مخصصة للدرجة الثالثة شمال.

وتخصص بوابة الأتوستراد للدرجة ثالثة يمين.

تردد القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال

قنوات «بي إن سبورتس» تعد القناة المالكة الحصرية لبث مباريات تصفيات كأس العالم وسيُذاع لقاء مصر والسنغال على قناة beIN Sports HD 3.

تردد قناة beIN Sports HD 3

التردد (ميجا هرتز): 11054

معدّل استقطاب الموجة: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 2/3

إشارة ارسال البث: DVB-S2

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تردد القناة الثانية الأرضية «Althanya»

التردد 12053

استقطاب: أفقي

ومعدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

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