تصوير مسلسل «دايما عامر» لـ مصطفى شعبان في 4 محافظات

يواصل المخرج مجدي الهواري، تصوير مسلسل «دايما عامر»، الذي يُشارك به في موسم دراما رمضان 2022، حيث يُكثف ساعات التصوير، بشأن الانتهاء منه في وقتٍ مبكر.

وقال مصدر من داخل المسلسل، لـ«الوطن»، إنّ تصوير «دايما عامر»، سينتهي في النصف الأول من شهر رمضان، لافتًا إلى أنّ المشاهد المُتبقية تدور جميعها داخل نطاق القاهرة.

أبطال مسلسل دايما عامر لـ مصطفى شعبان

وأوضح المصدر، أنّ «دايما عامر» يُجرى تصويره في 4 محافظات، على رأسها محافظة القاهرة، التي تستضيف أغلب أحداث العمل، وذلك بجانب محافظة البحر الأحمر، وتحديدًا مدينة الغردقة، بجانب الأقصر وأسوان.

مسلسل «دايما عامر» من بطولة مصطفي شعبان، ولبلبة، وأحمد الشامي، وكريم عفيفي، ومحمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، وكتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

دايما عامر.. مسلسل اجتماعي يناقش مشاكل التعليم في مصر

ويُناقش مسلسل «دايما عامر» مشكلات التعليم والطلاب في مصر، حيث تدور الأحداث في مدرسة «اليوم الجديد»، ويتم تعيين «مستر عامر»، الذي يقوم بدوره مصطفى شعبان، أخصائي اجتماعي، ولا يستطيع مجابهة مشكلات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بسبب نظام التعليم الجديد، فيعتمد على «الفهلوة»، في معالجة تلك المشكلات.

كريم عفيفي يُجسد شخصية مدرس رياضيات

ويجسد الفنان مصطفى شعبان، دور أخصائي اجتماعي، يعمل على حل مشاكل الطلاب، حيث يُطلق عليها لقب حلال العُقد، فيما يُجسد الفنان كريم عفيفي خلال أحداث مسلسل دايما عامر، دور مدرس بشكل كوميدي بسبب عدم تناسب جسده مع وظيفته كمدرس تربية رياضية.