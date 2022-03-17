مفاجآت عديدة في برومو مسلسل «دايما عامر»: شريف دسوقي على كرسي متحرك

طرحت الصفحة الرسمية لقناة «أون»، على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، البرومو الرسمي لمسلسل «دايما عامر»، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل 2022، من بطولة الفنان مصطفى شعبان.

ظهور شريف دسوقي على كرسي متحرك خلال برومو مسلسل «دايما عامر»

وظهر في البرومو الفنان مصطفى شعبان والذي يجسد شخصية مدرس في إحدى المدارس الدولية، كما ظهر أيضًا الفنان شريف دسوقي على كرسي متحرك، نظرًا لظروف حالته الصحية، وظهر أيضًا في البرومو عدد من النجوم من أبرزهم محمد ثروت ونضال الشافعي، اللذان يجسدان ايضا شخصية مدرس.

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وفي سياق آخر، كشف البرومو عن شخصية مصطفى شعبان الذي يهتم بالتمارين الرياضية في منزله، ويتدرب على الملاكمة، قبل الذهاب إلى المدرسة كل يوم، بينما يذهب إلى المدرسة على دراجة نارية، وغلب الطابع الكوميدي على أغلب مشاهد البرومو.

أبطال مسلسل «دايما عامر»

في مسلسل «دايما عامر» يتعاون المخرج مجدي الهواري، مع ورشة عمل من الشباب بإشراف المؤلف أحمد عبدالفتاح، ويتعانون جميعًا مع المنتج كامل أبوعلي، وعدد من النجوم على رأسهم الفنان مصطفى شعبان، وسينتيا خليفة، ولبلبة، وعمرو عبدالجليل، وصلاح عبدالله، وميرنا نورالدين، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، وأحمد الشامي، وسما إبراهيم، ولمى كتكت، وخالد محروس، ومحمد جمعة.

يذكر أن قناه «on»، تعرض مسلسل «أحلام سعيدة» خلال السباق الرمضاني 2022 وتتعون فيه الكاتبة هالة خليل، مع المخرج عمرو عرفة، وهو من بطولة يسرا، وغادة عادل، شيماء سيف، مي كساب، انتصار.