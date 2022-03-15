محمد محمود مدرس سيئ الحظ في مسلسل «دايما عامر»

قال الفنان محمد محمود، إنه يقدم شخصية الأستاذ شحاتة، مدرس اللغة العربية بمسلسل «دايمًا عامر» الذي يلقي الضوء فيه على مشاكل التعليم في صورة كوميديا اجتماعية وسط عرض المشاكل التي توجد في المدارس المحلية والدولية، مبينا أن عمله في مدرسة محلية عرضه لأزمات اجتماعية بسبب عدم قدرته على تقديم دروس خصوصية.

محمد محمود يغير جلده في رمضان

وأضاف «محمود»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه هذا العام لجأ إلى شخصية جديدة بعد أن قدم شخصية طريف في رمضان الماضي مع الفنان يحيى الفخراني، وهذا يؤكد أن المخرجين لم يعملوا على تنميطه، متابعا: «الناس هتتوحد مع شخصية الأستاذ شحاتة، وهي بتعكس حال كل واحد متقن لمهنته لكن حظه سيئ».

موقف كوميدي خلال التصوير

وأكد الفنان محمد محمود، أنه صور مشاهد خارجية في محافظة أسوان وكانت خلال تعامد الشمس على معبد أبو سمبل، ولم يتمكن من الحصول على سرير في أي فندق بسبب امتلاء كل الفنادق لمتابعة هذا الحدث التاريخي، مبينا أن الفنانين تعاملوا مع الموقف ببساطة، متابعا: «شنطنا كانت مرمية في الشارع والأيام عدت وقلبنا الموضوع ضحك».