أحمد الشامي: فكرة «دايما عامر» جديدة وتحمّست لها كثيرًا

طرح الفنان أحمد الشامي، البوستر الدعائي لمسلسل «دايما عامر»، رفقة النجم مصطفي شعبان، والمقرر عرضه خلال موسم دراما رمضان المرتقب.

وقال الشامي، في تصريح لـ«الوطن»، إنه وافق على العمل بمجرد قراءة السيناريو، حيث «شعر بسعادة بالغة، وتحمَّس بشكل أكثر؛ لأن الفكرة جديدة والشخصيات تلعب أدوارًا مختلفة، كما أنه عمل مميز».

نجوم «دايما عامر»

وأضاف الشامي: «المسلسل يضم نخبة من النجوم، أبرزهم مصطفي شعبان، كريم عفيفي، لبلبة، صلاح عبد الله، عمرو عبد الجليل، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي فجميعهم يمتلكون موهبة وطاقة فنية كبيرة، لذا أنا سعيد بالعمل معهم، وأتمنى أن ينال هذا العمل إعجاب الجمهور والنقاد».

يذكر أن قصص وحكايات المدارس والمُدرسين تفرض نفسها على دراما رمضان المقبل، إذ يتطرق مسلسلان لأزمات التعليم وكواليس الدراسة، وتناولها بشكل مختلف من عمل لآخر، سواء الذى يتناوله بشكل كوميدى، أو اجتماعى.

«دايما عامر» من بطولة مصطفي شعبان، لبلبة، أحمد الشامي، كريم عفيفي، محمد ثروت، وميرنا نور الدين وعدد كبير من الفنانين، ومن إخراج مجدي الهواري، وكتابة أيمن سليم ومايكل عادل، وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح.

أحمد الشامي يشارك في «الرواية»

من ناحية أخرى، يشارك الفنان أحمد الشامي في مسلسل «الرواية»، والذي يجمع عددًا من النجوم، أبرزهم: أحمد فهمي، أحمد الشامي، محمود عبد المغني، آيتن عامر، شيري عادل، ثراء جبيل، عايدة رياض، ويتكون من 10 حلقات، وهو من إخراج أمير شوقي، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الفنان أحمد الشامي شارك في دراما رمضان العام الماضي، من خلال مسلسل «أحسن أب»، والذي تدور أحداثه حول لص فاشل، يعرف بأمر مسابقة جديدة تنعقد في إحدى الفنادق تحت عنوان «أحسن أب»، ويقرر أن يضع الخطة من أجل سرقة أموال الجائزة، ويستعين بطفل متسول في هذه العملية.