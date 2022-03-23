طلاب معرض «إيدك بتطلع دهب» بسوهاج: «فرصة مناسبة وتشجيع للمواهب»

تحت شعار «إيدك بتطلع دهب»، افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، والدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، لأول مرة معرض «كامب الحرف والمشغولات اليدوية الأول»، الذي نظمه مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، وذلك بالحرم الجامعي القديم، بالتعاون مع اتحاد طلاب كلية الآثار، وإدارة رعاية الشباب، والتي تعكس مدى مهارة الطلاب المشاركة وموهبتهم الفنية.

كواليس مشاركة الطلاب في المعرض

يقول الطالب شادي نبيه «الوطن» أنه يدرس بالفرقة الثانية بكلية التجارة، ويتمتع بموهبة فن الأركت، الذي اكتشفها بمرحلته الإعدادية، قائلاً: «اشتغلت على نفسي لحد ما بقيت مفيش حاجه في الفن دا مقدرش أعملها واطلعها بأعلى جودة»، لافتًا إلى أنه استغرق ما يقرب من عام في الانتهاء من عمل الذي شارك به في «الكامب».

تفاصيل فن الأركت

وأوضح «شادي» أن فن الأركت، عبارة عن قطع خشبية يتم الرسم عليها وقطعها ثم تجمع مثل لعبة البازل، وينتج الشكل النهائي للتصميم، مضيفًا أن هذا المعرض الأول من نوعه هو فرصة مناسبة حتى يستطيع الطلاب التعبير عن موهبتهم الكامنة، وأن مشاركته في «الكامب» من أجل ان يعرف الآخرين وخاصة المسئولين بموهبته وعمله، ويتمنى أن تستمر مثل هذه المعارض، لأنه أمر هام بالنسبة للطلبة، كما أنه يريد أن يصل بفكرة فنه لأكبر قدر من الآخرين.

«كيرلس» تعلم فن الريزن من «اليوتيوب»

وقال كيرلس جمال، والذي يدرس بكلية التكنولوجيا والتعليم الصناعي، من محافظة أسوان، إنه يمتلك موهبة «الهاند ميد» منذ نعومة أظافره، لكنه أراد أن يطور من ذاته بالاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، منذ ما يقرب من 3 سنوات، بدأ بالعمل على فن الإكسسوارات بالريزن، قائلاً: «شوفت فيديو لشخص روسي بيشتغل بنفس الخامة دورت كتير وحاولت وفشلت وصرفت حوالي 7 آلاف بس في الآخر نجحت».

«الكامب» فرصة تشجيعية لمواهب الطلاب

وأشار «كيرلس» إلى أنه يستطيع فعل أي نوع من الريزن مثل الترابيزات، الصواني، الانتيكات وغيرها، موضحًا أنه سمع عن المعرض بعدما بدأ بيوم واحد، لذلك وجدها فرصة مناسبة لتقديم منتجاته للجميع ومعرفة رأيهم تجاه تصميماته، وهي خطوة تشجيعية من قبل الجامعة لتنمية المواهب الكامنة، فضلاً عن تشجيع القائمين على المعرض له أعطاه ثقة أكبر في إكمال مسيرته الفنية.