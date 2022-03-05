«أيادي مصر».. أول منصة إلكترونية لتسويق الحرف اليدوية بالغربية

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم السبت، إطلاق منصة «أيادي مصر»، التي تُعد أول منصة إلكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية، بالتعاون مع المنصات الدولية للتسويق الإلكتروني، والترويج لتلك المنتجات في الأسواق الدولية والمحلية.

جاء إطلاق منصة «أيادي مصر» بحضور الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، وممثلي وزارة التنمية المحلية، وشركة «إي أسواق مصر»، وممثلي عدد من الجمعيات الأهلية بالمحافظة، إضافة إلى عدد من المصنعين والمنتجين للحرف اليدوية، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وخلال كلمته، وجه محافظ الغربية الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على فكرة إطلاق المنصة الإلكترونية، معتبراً أنها ستدعم بقوة الحرف اليدوية المنتشرة في قرى الغربية، حيث سيسهم التسويق الإلكتروني في الترويج لهذه الحرف ومنتجاتها.

خطة استراتيجية من 9 محاور لمحافظة الغربية

وأشار «رحمي» إلى أن المحافظة وضعت خطة استراتيجية من 9 محاور، وكان للصناعة ودعم المشروعات والحرف اليدوية الجانب البارز من تلك الخطة، فأطلقت المحافظة مبادرة «نحن الأكثر إنتاجاً»، لدعم الصناعات الصغيرة والحرف اليدوية، بهدف الوصول إلى قرى نموذجية منتجة ذات قدرة تنافسية وإنتاجية عالية، قائمة على استخدام التكنولوجيا، مع الحفاظ على الهوية التراثية المصرية الأصيلة، وذلك من أجل المساهمة في توفير فرص عمل، والقضاء على البطالة، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتكوين جيل من الصنّاع المهرة قادرين على المشاركة في تحقيق حياة أفضل.

من جانبهما، أشارت كل من ندى مهران، ومريم سراج الدين، منسقتا المنصة الإلكترونية بالوزارة، إلى ما تقدّمه منصة «أيادي مصر» من تسويق وبيع للمنتجات اليدوية ذات الجودة العالية والمصنعة محلياً وبأياد مصرية، وذلك على المستوى المحلى والعالمي عبر وسائل التواصل، ومنصات التسوق الإلكتروني، وذلك لتوفير فرص عمل للشباب، وفتح آفاق جديدة للمرأة المصرية.

التنسيق بين المحافظة والوزارة والشركة المنفذة

وفي السياق ذاته، أوضح نائب محافظ الغربية أن المحافظة عكفت على التنسيق من أجل الاستعداد لإطلاق المنصة، من خلال التنسيق بين الوزارة والمحافظة والشركة المنفذة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد ورشة عمل غداً الأحد، بمشاركة عدد من المنتجين الممثلين لقطاعات مختلفة من الحرف اليدوية، وبحضور ممثلي وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وشركة «إي مصر»، للتعريف بخطوات التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم من خلال المنصة.

ووجه كريم عادل، مدير التشغيل بشركة «إي أسواق»، الشكر لمحافظ الغربية على دعمه وتشجيعه لتنفيذ الحدث، موضحاً خلال العرض التقديمي أن المنصة تأتي في إطار استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتمكين أصحاب الحرف اليدوية من مواكبة هذا التحول، مشيراً إلى أن الهدف الرئيسي هو إنشاء منصة تجارية إلكترونية، تسهم في خلق روابط سوقية بين أصحاب الحرف اليدوية والمشاريع الصغيرة والمشترين على مستوى الجمهورية والخارج أيضاً، وذلك لزيادة دخل أصحاب الحرف اليدوية والتراثية، وتعزيز الاستدامة، في ظل ما نواجهه حالياً من تحديات اقتصادية.