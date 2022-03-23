عاجل.. تعطيل الدراسة بالإسكندرية الخميس بسبب استمرار تقلبات الطقس

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة غداً الخميس 24 مارس، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية للطلاب والمعلمين، في نطاق المحافظة، وذلك نظراً لسوء الأحوال الجوية، وذلك لليوم الثاني على التوالي، خاصةً بعد ما شهدته مدينة الإسكندرية من تقلبات الطقس اليوم.

إجازة استثنائية لموظفي نسبة 5% وأمهات الأطفال

وأصدرمحافظ الإسكندرية تعليماته بمنح العاملين المعينين ضمن نسبة 5%، وكذلك الموظفة التي ترعى طفلاً يقل عمره عن 12 سنة ميلادية، إجازة استثنائية غداً الخميس، ويستثنى من ذلك، القيادات وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

يأتي ذلك حفاظاً على سلامة المواطنين، وفي إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية، لاتخاذ جميع التدابير اللازمة، والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في أحوال الطقس، والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظاً على سلامة المواطنين.

طقس الإسكندرية غداً الخميس 24 مارس

ومن المتوقع أن تشهد مدينة الإسكندرية، غداً الخميس الموافق 24 مارس 2022، سقوط أمطار متوسطة الشدة، تزداد غزارتها أحياناً، خاصةً على شمال المحافظة، على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح، وتتراوح سرعتها بين 50 و60 كيلومتراً في الساعة، كما يتراوح ارتفاع الموج بين 2.5 و3 أمتار.

رئيس صرف الإسكندرية: أمطار ثلجية الأربعاء

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، إن المحافظة شهدت اليوم الأربعاء، تساقط أمطار متوسطة إلى غزيرة وثلجية في بعض المناطق منذ الساعة الثالثة والنصف صباحاً، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار متوسطة الشدة، وتزيد شدتها مع تقدم ساعات النهار، خاصةً على شمال المحافظة، وذلك على فترات متقطعة.

وأضاف «نافع»، في تصريحات لـ«الوطن»، مساء اليوم الأربعاء، أنه تم التعامل مع الأمطار وسحب المياه في الشوارع، خاصة مع تساقط الثلج على فترات متقطعة.